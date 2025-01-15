Зеленський заявив про спільну підготовку України та США до зустрічі з Трампом

Україна та США вже працюють над організацією зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться після його інавгурації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Київ і Вашингтон готуються до зустрічі з Трампом після його інавгурації

Безумовно, після інавгурації наші команди вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі. Там будемо обговорювати ключові питання, але наразі розкривати деталі зарано. Володимир Зеленський Президент України

За словами Володимира Зеленського, головною метою залишається завершення війни на справедливих умовах і забезпечення гарантій безпеки, щоб Росія не змогла здійснити повторне вторгнення.

Стратегічними гарантіями для України є:

вступ до Європейського Союзу (ЄС) і НАТО;

підтримка української армії сучасним озброєнням.

Трамп уже готується до зустрічі з Путіним

За словами майбутнього президента США, уже розпочалася його підготовка до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Дональд Трамп звертає увагу на те, що саме Путін першим висловив бажання зустрітися.

Поки лідер республіканців не розкрив конкретну дату проведення перемовин, попри це дав зрозуміти, що всі моменти уже обговорюються.

Він хоче зустрітися, і ми готуємо це… Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні, — додав Трамп, маючи на увазі загарбницьку війну РФ проти України. Поширити

Як уже згадувалося раніше, перемовини Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.