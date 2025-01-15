Зеленський заявив про спільну підготовку України та США до зустрічі з Трампом

Україна та США вже працюють над організацією зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться після його інавгурації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Головні тези:
- Україна та США готуються до зустрічі з Трампом після його інавгурації.
- Президенти планують обговорити завершення війни та забезпечення безпеки для України.
- Дональд Трамп також готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Підготовка до переговорів з питань міжнародної політики та безпеки є пріоритетною для обох країн.
- Переговори та зустрічі президентів є ключовими для вирішення геополітичних питань та підтримки міжнародної стабільності.
Київ і Вашингтон готуються до зустрічі з Трампом після його інавгурації
За словами Володимира Зеленського, головною метою залишається завершення війни на справедливих умовах і забезпечення гарантій безпеки, щоб Росія не змогла здійснити повторне вторгнення.
Стратегічними гарантіями для України є:
вступ до Європейського Союзу (ЄС) і НАТО;
підтримка української армії сучасним озброєнням.
Трамп уже готується до зустрічі з Путіним
За словами майбутнього президента США, уже розпочалася його підготовка до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.
Дональд Трамп звертає увагу на те, що саме Путін першим висловив бажання зустрітися.
Поки лідер республіканців не розкрив конкретну дату проведення перемовин, попри це дав зрозуміти, що всі моменти уже обговорюються.
Як уже згадувалося раніше, перемовини Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулися ще 7 грудня 2024 року.
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