Зеленский заявил об игнорировании США доказательств военной помощи РФ Ирану
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США проигнорировали убедительные доказательства того, что Москва помогает Ирану атаковать американские базы на Ближнем Востоке, потому что Вашингтон "доверяет" диктатору РФ Владимиру Путину.

Главные тезисы

  • Зеленский обвинил США в игнорировании доказательств помощи России Ирану на Ближнем Востоке.
  • Президент Украины отметил, что Вашингтон доверяет Путину, что приводит к игнорированию проблемной ситуации в регионе.

Об этом он сказал в интервью итальянской национальной общественной телерадиокомпании RAI.

Соединенные Штаты проигнорировали убедительные доказательства того, что РФ помогала Ирану наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке, потому что доверяют Владимиру Путину.

Зеленский заметил, что он пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном.

Зеленский утверждал, что российские военные спутники сфотографировали критически важную энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиля, а также расположение американских военных баз по всему региону. Кремль, добавил он, передавал иранскому режиму детали и изображения для содействия его атакам.

Я сказал это публично. Почувствовали ли мы, возможно, реакцию Соединенных Штатов на РФ, реакцию типа они должны остановить все это? Проблема в том, что они доверяют Путину. И это позор.

Он добавил, что команда Трампа не смогла "по-настоящему понять подробности того, чего хочет РФ".

