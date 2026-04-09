Зеленский заявил об игнорировании США доказательств военной помощи РФ Ирану

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США проигнорировали убедительные доказательства того, что Москва помогает Ирану атаковать американские базы на Ближнем Востоке, потому что Вашингтон "доверяет" диктатору РФ Владимиру Путину.
Главные тезисы
- Зеленский обвинил США в игнорировании доказательств помощи России Ирану на Ближнем Востоке.
- Президент Украины отметил, что Вашингтон доверяет Путину, что приводит к игнорированию проблемной ситуации в регионе.
Зеленский заявил об игнорировании США доказательств военного сотрудничества РФ и Ирана
Об этом он сказал в интервью итальянской национальной общественной телерадиокомпании RAI.
Зеленский заметил, что он пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству между Москвой и Тегераном.
Зеленский утверждал, что российские военные спутники сфотографировали критически важную энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиля, а также расположение американских военных баз по всему региону. Кремль, добавил он, передавал иранскому режиму детали и изображения для содействия его атакам.
Он добавил, что команда Трампа не смогла "по-настоящему понять подробности того, чего хочет РФ".
