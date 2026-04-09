Зеленський заявив про ігнорування США доказів щодо військової допомоги РФ Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США проігнорували переконливі докази того, що Москва допомагає Ірану атакувати американські бази на Близькому Сході, бо Вашингтон "довіряє" диктатору РФ Володимиру Путіну.

Про це він сказав у інтерв'ю італійській національній суспільній телерадіокомпанії RAI.

Сполучені Штати проігнорували переконливі докази того, що РФ допомагала Ірану завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, бо довіряють Володимиру Путіну. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що він намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між Москвою та Тегераном.

Зокрема, Зеленський стверджував, що російські військові супутники сфотографували критично важливу енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також розташування американських військових баз по всьому регіону. Кремль, додав він, передавав іранському режиму деталі та зображення для сприяння його атакам.

Я сказав це публічно. Чи відчули ми, можливо, реакцію Сполучених Штатів на РФ, реакцію типу вони повинні все це зупинити? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба.

Він додав, що команда Трампа не змогла "по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче РФ".