Зеленский заявил об увеличении обороны в приграничных с РФ и Белоруссией областях

Как Украина увеличивает оборону приграничных с РФ и Белоруссией областей

Как отмечается, Зеленский совершил визит в Волынскую область, где провел координационное совещание по ситуации с безопасностью и защите государственной границы.

В том числе президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов в Волынской области. Было осмотрено устройство траншей, огневых сооружений, позиций и блиндажей.

С начала полномасштабного вторжения врага Украина построила противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями.

Также по направлениям вероятного движения были установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.

Фото — president.gov.ua

С нашей стороны есть прочная защита и в личном составе по численности, и в линиях обороны. Во всех областях, имеющих границу с Россией и Белоруссией, также увеличили количество пограничников . И мы продолжаем это усиливать, — заявил президент. Поделиться

Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине

26 июня пограничники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в направлении села Сотницкий Казачок Харьковской области.

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, РФ попыталась провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязалось стрелковое сражение, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.

К счастью, сейчас эту атаку пограничники отбили. На место (события) отправлялся противодиверсионный резерв, чтобы зачистить местность, сообщил Демченко. Поделиться