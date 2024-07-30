Зеленский заявил об увеличении обороны в приграничных с РФ и Белоруссией областях

Украина продолжает укреплять оборону приграничных с Россией и Беларусью областей.
Главные тезисы
- Президент Зеленский провел координационное совещание по безопасности на границе с РФ и Белоруссией, осмотрев военные сооружения и позиции в приграничных областях.
- Украина построила противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями вдоль границы с Россией и Беларусью.
- Несмотря на снижение деятельности ДРГ, Силы обороны Украины остаются на высокой готовности к действиям агрессоров на границе.
Как Украина увеличивает оборону приграничных с РФ и Белоруссией областей
Как отмечается, Зеленский совершил визит в Волынскую область, где провел координационное совещание по ситуации с безопасностью и защите государственной границы.
В том числе президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов в Волынской области. Было осмотрено устройство траншей, огневых сооружений, позиций и блиндажей.
С начала полномасштабного вторжения врага Украина построила противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями.
Также по направлениям вероятного движения были установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.
Пограничники отразили нападение российской ДРГ на Харьковщине
26 июня пограничники отразили нападение российской диверсионно-разведывательной группы в направлении села Сотницкий Казачок Харьковской области.
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, РФ попыталась провести боевые действия в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.
Действовала диверсионно-разведывательная группа, зашедшая на территорию Украины, завязалось стрелковое сражение, этому также предшествовали и обстрелы врага из других средств поражения.
Несмотря на общее снижение в июне деятельности ДРГ и обстрелов пограничной границы с РФ и Беларусью, пограничник подчеркнул, что Силы обороны должны быть готовы к повторению таких ситуаций на любом направлении соседства с агрессором.
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