Зеленський заявив про збільшення оборони у прикордонних з РФ та Білоруссю областях

Україна продовжує зміцнювати оборону прикордонних з Росією та Білоруссю областей.

Як Україна збільшує оборону прикордонних з РФ та Білоруссю областей

Як зазначається, Зеленський здійснив візит до Волинської області, де провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону.

У тому ж числі президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Було оглянуто облаштування траншей, вогневих споруд, позицій та бліндажів.

Від початку повномасштабного вторгнення ворога Україна побудувала протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями.

Також на напрямках імовірного руху були встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

Фото — president.gov.ua

З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати, — заявив президент. Поширити

Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині

26 червня прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, РФ спробувала провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.

Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження.

На щастя, на даний момент цю атаку прикордонники відбили. На місце (події) відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість, — повідомив Демченко. Поширити