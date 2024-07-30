Зеленський заявив про збільшення оборони у прикордонних з РФ та Білоруссю областях

Україна продовжує зміцнювати оборону прикордонних з Росією та Білоруссю областей.
Головні тези:
- Зеленський провів координаційну нараду щодо захисту державного кордону в Волинській області.
- Раніше прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині.
- Збільшення кількості прикордонників та підвищення якості захисту кордону є пріоритетами української влади для забезпечення національної безпеки.
Як Україна збільшує оборону прикордонних з РФ та Білоруссю областей
Як зазначається, Зеленський здійснив візит до Волинської області, де провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону.
У тому ж числі президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Було оглянуто облаштування траншей, вогневих споруд, позицій та бліндажів.
Від початку повномасштабного вторгнення ворога Україна побудувала протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями.
Також на напрямках імовірного руху були встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.
Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині
26 червня прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.
Як повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, РФ спробувала провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.
Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження.
Попри загальне зниження в червні діяльності ДРГ та обстрілів прикордоння з РФ та Білоруссю, прикордонник наголосив, що Сили оборони мають бути готові до повторення таких ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.
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