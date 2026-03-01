Зимой Россия сбросила на Украину 14 670 КАБов

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в течение 3 месяцев зимы Россия атаковала Украину свыше 14 670 КАБ, 738 ракет и почти 19 тысяч ударных дронов, из которых большинство — это российско-иранские "шахеды".

Зеленский раскрыл масштабы российского террора

Президент еще раз напомнил миру, что украинцы уже более 4 лет ежедневно живут под тысячами российских ударов разными типами оружия.

Он также уточнил, что в течение последней недели зимы враг применил для атак против мирного населения более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиационных бомб и более 100 ракет разных типов.

Но, несмотря ни на что, украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБ, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство — это российско-иранские «шахеды», россияне выпустили против наших людей. Это те же дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства снова призвал международное сообщество усилить давление на Россию.