Зимой Россия сбросила на Украину 14 670 КАБов
Категория
Украина
Дата публикации

Зимой Россия сбросила на Украину 14 670 КАБов

Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл масштабы российского террора
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в течение 3 месяцев зимы Россия атаковала Украину свыше 14 670 КАБ, 738 ракет и почти 19 тысяч ударных дронов, из которых большинство — это российско-иранские "шахеды".

Главные тезисы

  • Зеленский подчеркнул, что Украина смогла пройти сверхсложную зиму.
  • Он верит, что США и мир действительно способны остановить Россию.

Зеленский раскрыл масштабы российского террора

Президент еще раз напомнил миру, что украинцы уже более 4 лет ежедневно живут под тысячами российских ударов разными типами оружия.

Он также уточнил, что в течение последней недели зимы враг применил для атак против мирного населения более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиационных бомб и более 100 ракет разных типов.

Но, несмотря ни на что, украинцы прошли эту сложную зиму, когда Россия даже не пыталась найти оправдание своим зверским ударам по гражданской критической инфраструктуре. За три месяца зимы более 14 670 КАБ, 738 ракет и почти 19 тыс. ударных дронов, из которых большинство — это российско-иранские «шахеды», россияне выпустили против наших людей. Это те же дроны, которые сейчас иранский режим запускает по странам на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства снова призвал международное сообщество усилить давление на Россию.

По убеждению украинского лидера, когда у США есть достаточно решительности, даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 110 дронов во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение России и Украины - что известно
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Война на Ближнем Востоке. Какой сценарий выгоден для Украины
Украина рассчитывает на падение иранского режима
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины разнесли вдребезги 3 пункта управления армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?