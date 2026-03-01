Зимой Россия сбросила на Украину 14 670 КАБов

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в течение 3 месяцев зимы Россия атаковала Украину свыше 14 670 КАБ, 738 ракет и почти 19 тысяч ударных дронов, из которых большинство — это российско-иранские "шахеды".
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул, что Украина смогла пройти сверхсложную зиму.
- Он верит, что США и мир действительно способны остановить Россию.
Зеленский раскрыл масштабы российского террора
Президент еще раз напомнил миру, что украинцы уже более 4 лет ежедневно живут под тысячами российских ударов разными типами оружия.
Он также уточнил, что в течение последней недели зимы враг применил для атак против мирного населения более 1720 ударных дронов, почти 1300 управляемых авиационных бомб и более 100 ракет разных типов.
На этом фоне глава государства снова призвал международное сообщество усилить давление на Россию.
По убеждению украинского лидера, когда у США есть достаточно решительности, даже самые кровавые диктаторы в конце концов платят за свои преступления.
