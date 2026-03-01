Взимку Росія скинула на Україну 14 670 КАБів

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом 3 місяців зими Росія атакувала Україну понад 14 670 КАБами, 738 ракетами і майже 19 тисячами ударних дронів, із яких більшість – це російсько-іранські “шахеди”.
Головні тези:
- Зеленський наголосив, що Україна змогла пройти надскладну зиму.
- Він вірить, що США та світ дійсно здатні зупинити Росію.
Зеленський розкрив масштаби російського терору
Президент вкотре нагадав світу, що українці уже понад 4 роки щоденно живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї.
Він також уточнив, що протягом останнього тижня зими ворог застосував для атак проти мирного населення понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіаційних бомб і більш ніж 100 ракет різних типів.
На цьому тлі глава держави знову закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.
На переконання українського лідера, коли в США є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини.
