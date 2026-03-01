Взимку Росія скинула на Україну 14 670 КАБів
Взимку Росія скинула на Україну 14 670 КАБів

Володимир Зеленський
Зеленський розкрив масштаби російського терору

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що протягом 3 місяців зими  Росія атакувала Україну понад 14 670 КАБами, 738 ракетами і майже 19 тисячами ударних дронів, із яких більшість – це російсько-іранські “шахеди”.

Головні тези:

  • Зеленський наголосив, що Україна змогла пройти надскладну зиму.
  • Він вірить, що США та світ дійсно здатні зупинити Росію.

Зеленський розкрив масштаби російського терору

Президент вкотре нагадав світу, що українці уже понад 4 роки щоденно живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї.

Він також уточнив, що протягом останнього тижня зими ворог застосував для атак проти мирного населення понад 1720 ударних дронів, майже 1300 керованих авіаційних бомб і більш ніж 100 ракет різних типів.

Але попри все українці пройшли цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі. За три місяці зими понад 14 670 КАБів, 738 ракет і майже 19 тис. ударних дронів, із яких більшість — це російсько-іранські «шахеди», росіяни випустили проти наших людей. Це ті самі дрони, які зараз іранський режим запускає по країнах на Близькому Сході.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави знову закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію.

На переконання українського лідера, коли в США є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини.

