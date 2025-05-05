Жители Москвы жалуются на проблемы с мобильным интернетом — что произошло

В Москве начали ущемлять мобильный интернет. Российские власти объясняют это мерами безопасности на период празднования дня победы и просят людей немного потерпеть.
Главные тезисы
- Блокировка мобильного интернета в Москве связана с мерами безопасности на праздновании дня победы и поддержкой власти Путина.
- Ограничения связаны с опасениями российских властей по поводу украинских дроновых ударов и протестов против режима.
- Кремль использует ситуацию для укрепления контроля над населением и подавления нелояльности к власти.
Жители Москвы столкнулись с отсутствием мобильного интернета
В России очевидно опасаются украинских дроновых ударов, которые могут испортить парад и другие «сакральные» мероприятия. Впрочем, безопасность вполне может быть еще и поводом отработать масштабные ограничения связи, — считают в Центре противодействия дезинформации.
Полномасштабная война против Украины и западные санкции ощутимо сказались на уровне жизни рядовых россиян. Кроме того, Кремль использует войну, чтобы еще больше «закрутить гайки» и сделать невозможным любую нелояльность к Путину и его власти. Блокировка мобильного интернета — один из способов противодействовать организации протестов.
Напомним, еще утром над Москвой боевая авиация отрабатывает приемы и "рисует в небе триколор".
Жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на сбои работы мобильного интернета и связи. Проблемы наблюдаются во всех основных операторах связи, а также фиксируются сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-