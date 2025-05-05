Жители Москвы жалуются на проблемы с мобильным интернетом — что произошло

В Москве начали ущемлять мобильный интернет. Российские власти объясняют это мерами безопасности на период празднования дня победы и просят людей немного потерпеть.

Жители Москвы столкнулись с отсутствием мобильного интернета

В России очевидно опасаются украинских дроновых ударов, которые могут испортить парад и другие «сакральные» мероприятия. Впрочем, безопасность вполне может быть еще и поводом отработать масштабные ограничения связи, — считают в Центре противодействия дезинформации.

Полномасштабная война против Украины и западные санкции ощутимо сказались на уровне жизни рядовых россиян. Кроме того, Кремль использует войну, чтобы еще больше «закрутить гайки» и сделать невозможным любую нелояльность к Путину и его власти. Блокировка мобильного интернета — один из способов противодействовать организации протестов.

Несмотря на утверждение ru-пропаганды о всенародной любви к Путину и поддержку «СВО», кремль явно боится даже единичных случаев сопротивления режиму. Вот и использует празднование "большой победы", чтобы опробовать еще одну технологию ограничения свободы собственных граждан. Поделиться

Напомним, еще утром над Москвой боевая авиация отрабатывает приемы и "рисует в небе триколор".