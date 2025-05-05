Жители Москвы жалуются на проблемы с мобильным интернетом — что произошло
Категория
Мир
Дата публикации

Жители Москвы жалуются на проблемы с мобильным интернетом — что произошло

ЦПД
Москва
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В Москве начали ущемлять мобильный интернет. Российские власти объясняют это мерами безопасности на период празднования дня победы и просят людей немного потерпеть.

Главные тезисы

  • Блокировка мобильного интернета в Москве связана с мерами безопасности на праздновании дня победы и поддержкой власти Путина.
  • Ограничения связаны с опасениями российских властей по поводу украинских дроновых ударов и протестов против режима.
  • Кремль использует ситуацию для укрепления контроля над населением и подавления нелояльности к власти.

Жители Москвы столкнулись с отсутствием мобильного интернета

В России очевидно опасаются украинских дроновых ударов, которые могут испортить парад и другие «сакральные» мероприятия. Впрочем, безопасность вполне может быть еще и поводом отработать масштабные ограничения связи, — считают в Центре противодействия дезинформации.

Полномасштабная война против Украины и западные санкции ощутимо сказались на уровне жизни рядовых россиян. Кроме того, Кремль использует войну, чтобы еще больше «закрутить гайки» и сделать невозможным любую нелояльность к Путину и его власти. Блокировка мобильного интернета — один из способов противодействовать организации протестов.

Несмотря на утверждение ru-пропаганды о всенародной любви к Путину и поддержку «СВО», кремль явно боится даже единичных случаев сопротивления режиму. Вот и использует празднование "большой победы", чтобы опробовать еще одну технологию ограничения свободы собственных граждан.

Напомним, еще утром над Москвой боевая авиация отрабатывает приемы и "рисует в небе триколор".

Жители Москвы и Подмосковья массово жалуются на сбои работы мобильного интернета и связи. Проблемы наблюдаются во всех основных операторах связи, а также фиксируются сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

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