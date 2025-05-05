Жителі Москви жаліються на проблеми з мобільним інтернетом — що сталося

У Москві почали обмежувати мобільний інтернет. Російська влада пояснює це заходами безпеки на період святкування «дня побєди» та просить людей «трохи потерпіти».

Жителі Москви стикнулися з відсутністю мобільного інтернету

У Росії явно побоюються українських дронових ударів, які можуть зіпсувати парад та інші «сакральні» заходи. Втім, безпека цілком може бути ще й приводом, щоб відпрацювати масштабні обмеження зв’язку, — вважають у Центрі протидії дезінформації.

Повномасштабна війна проти України та західні санкції відчутно позначилися на рівні життя пересічних росіян. Крім того, Кремль використовує війну, щоб ще більше «закрутити гайки» та унеможливити будь-яку нелояльність до Путіна і його влади. Блокування мобільного інтернету — один зі способів протидіяти організації протестів.

Попри твердження ru-пропаганди про всенародну любов до Путіна та підтримку «СВО», кремль явно боїться навіть поодиноких випадків спротиву режиму. От і використовує святкування «велікой побєди», щоб випробувати ще одну технологію обмеження свободи власних громадян. Поширити

Нагадаємо, ще зранку над Москвою бойова авіація відпрацьовує прийоми та "малює в небі триколор".