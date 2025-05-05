Жителі Москви жаліються на проблеми з мобільним інтернетом — що сталося

У Москві почали обмежувати мобільний інтернет. Російська влада пояснює це заходами безпеки на період святкування «дня побєди» та просить людей «трохи потерпіти».
Головні тези:
- Російська влада обмежує мобільний інтернет в Москві з метою забезпечення безпеки та унеможливлення протестів.
- Безпека під час святкування «дня побєди» обґрунтовується як причина збоїв у роботі мобільного зв'язку.
- Кремль використовує ситуацію для зміцнення контролю над громадянами та підтримки влади Путіна.
Жителі Москви стикнулися з відсутністю мобільного інтернету
У Росії явно побоюються українських дронових ударів, які можуть зіпсувати парад та інші «сакральні» заходи. Втім, безпека цілком може бути ще й приводом, щоб відпрацювати масштабні обмеження зв’язку, — вважають у Центрі протидії дезінформації.
Повномасштабна війна проти України та західні санкції відчутно позначилися на рівні життя пересічних росіян. Крім того, Кремль використовує війну, щоб ще більше «закрутити гайки» та унеможливити будь-яку нелояльність до Путіна і його влади. Блокування мобільного інтернету — один зі способів протидіяти організації протестів.
Нагадаємо, ще зранку над Москвою бойова авіація відпрацьовує прийоми та "малює в небі триколор".
Мешканці Москви та Підмосков'я масово скаржаться на збої у роботі мобільного інтернету та зв'язку. Проблеми спостерігаються у всіх основних операторах зв'язку, а також фіксуються збої і в роботі месенджерів Telegram та WhatsApp.
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