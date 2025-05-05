Жителі Москви жаліються на проблеми з мобільним інтернетом — що сталося
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Жителі Москви жаліються на проблеми з мобільним інтернетом — що сталося

Центр протидії дезінформації
Москва
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У Москві почали обмежувати мобільний інтернет. Російська влада пояснює це заходами безпеки на період святкування «дня побєди» та просить людей «трохи потерпіти».

Головні тези:

  • Російська влада обмежує мобільний інтернет в Москві з метою забезпечення безпеки та унеможливлення протестів.
  • Безпека під час святкування «дня побєди» обґрунтовується як причина збоїв у роботі мобільного зв'язку.
  • Кремль використовує ситуацію для зміцнення контролю над громадянами та підтримки влади Путіна.

Жителі Москви стикнулися з відсутністю мобільного інтернету

У Росії явно побоюються українських дронових ударів, які можуть зіпсувати парад та інші «сакральні» заходи. Втім, безпека цілком може бути ще й приводом, щоб відпрацювати масштабні обмеження зв’язку, — вважають у Центрі протидії дезінформації.

Повномасштабна війна проти України та західні санкції відчутно позначилися на рівні життя пересічних росіян. Крім того, Кремль використовує війну, щоб ще більше «закрутити гайки» та унеможливити будь-яку нелояльність до Путіна і його влади. Блокування мобільного інтернету — один зі способів протидіяти організації протестів.

Попри твердження ru-пропаганди про всенародну любов до Путіна та підтримку «СВО», кремль явно боїться навіть поодиноких випадків спротиву режиму. От і використовує святкування «велікой побєди», щоб випробувати ще одну технологію обмеження свободи власних громадян.

Нагадаємо, ще зранку над Москвою бойова авіація відпрацьовує прийоми та "малює в небі триколор".

Мешканці Москви та Підмосков'я масово скаржаться на збої у роботі мобільного інтернету та зв'язку. Проблеми спостерігаються у всіх основних операторах зв'язку, а також фіксуються збої і в роботі месенджерів Telegram та WhatsApp.

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