Жители Самары РФ жалуются на взрывы в районе порохового завода — видео

В районе российского города Самара днем 15 апреля зафиксирован вероятный взрыв вблизи предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Главные тезисы
- Жители Самары сообщают о вероятном взрыве в районе порохового завода, что вызвало беспокойство в городе.
- Предприятие ФКП «Самарский завод «Коммунар» специализируется на производстве боеприпасов и компонентов к ним, что послужило причиной интереса к инциденту.
"Бавовна" на Самарском пороховом заводе
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Жители микрорайона Кошелев-Парк и поселки Стройкерамика — оба входят в состав Смышляевского городского поселения Волжского района — услышали звук и увидели столб белого дыма.
Недалеко от указанных населенных пунктов в пгт Петра Дубрава расположено ФКП «Самарский завод «Коммунар»» — государственное предприятие оборонно-промышленного комплекса.
Жители Петра Дубрава также сообщают о взрыве и пишут, что взрывная волна ощущалась в соседних домах.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что "на территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений".
По его словам, пожар потушен, погибших и пострадавших нет, на работу предприятия «данная ситуация не повлияла, оно работает в штатном режиме».
