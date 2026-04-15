Жители Самары РФ жалуются на взрывы в районе порохового завода — видео
Источник:  online.ua

В районе российского города Самара днем 15 апреля зафиксирован вероятный взрыв вблизи предприятия оборонно-промышленного комплекса.

"Бавовна" на Самарском пороховом заводе

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Жители микрорайона Кошелев-Парк и поселки Стройкерамика — оба входят в состав Смышляевского городского поселения Волжского района — услышали звук и увидели столб белого дыма.

Недалеко от указанных населенных пунктов в пгт Петра Дубрава расположено ФКП «Самарский завод «Коммунар»» — государственное предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Завод специализируется на выпуске боеприпасов и компонентов к ним — прежде всего дымного пороха и метательных зарядов, а также сопутствующей продукции — охотничьих патронов и пиротехники.

Жители Петра Дубрава также сообщают о взрыве и пишут, что взрывная волна ощущалась в соседних домах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что "на территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений".

По его словам, пожар потушен, погибших и пострадавших нет, на работу предприятия «данная ситуация не повлияла, оно работает в штатном режиме».

По его словам, пожар не связан с "прилетом БПЛА". При этом в регионе сообщалось о беспилотной опасности.

