Жителі Самари РФ скаржаться на вибухи у районі порохового заводу — відео

У районі російського міста Самара удень 15 квітня зафіксовано ймовірний вибух поблизу підприємства оборонно-промислового комплексу.
Головні тези:
- У районі Самари зафіксовано ймовірний вибух поблизу порохового заводу, що спеціалізується на випуску боєприпасів.
- Мешканці селища Стройкераміка і мікрорайону Кошелев-Парк почули звук і побачили стовп білого диму, а також відчули вибухову хвилю в сусідніх будинках.
“Бавовна” на Самарському пороховому заводі
Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.
Мешканці мікрорайону Кошелев-Парк та селища Стройкераміка — обидва входять до складу Смишляївського міського поселення Волзького району — почули звук і побачили стовп білого диму.
Неподалік від зазначених населених пунктів у смт Петра Дубрава розташоване ФКП «Самарський завод «Комунар»» — державне підприємство оборонно-промислового комплексу.
Мешканці Петра Дубрава також повідомляють про вибух і пишуть, що вибухова хвиля відчувалася в сусідніх будинках.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що "на території промислового підприємства сталося загоряння в одному з приміщень".
За його словами, пожежу загасили, загиблих та постраждалих немає, на роботу підприємства «дана ситуація не вплинула, воно працює у штатному режимі».
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-