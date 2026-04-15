Жителі Самари РФ скаржаться на вибухи у районі порохового заводу — відео

“Бавовна” на Самарському пороховому заводі

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.

Мешканці мікрорайону Кошелев-Парк та селища Стройкераміка — обидва входять до складу Смишляївського міського поселення Волзького району — почули звук і побачили стовп білого диму.

Неподалік від зазначених населених пунктів у смт Петра Дубрава розташоване ФКП «Самарський завод «Комунар»» — державне підприємство оборонно-промислового комплексу.

Завод спеціалізується на випуску боєприпасів та компонентів до них — насамперед димного пороху та метальних зарядів, а також супутньої продукції — мисливських набоїв та піротехніки.

Мешканці Петра Дубрава також повідомляють про вибух і пишуть, що вибухова хвиля відчувалася в сусідніх будинках.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що "на території промислового підприємства сталося загоряння в одному з приміщень".

За його словами, пожежу загасили, загиблих та постраждалих немає, на роботу підприємства «дана ситуація не вплинула, воно працює у штатному режимі».