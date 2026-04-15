Жителі Самари РФ скаржаться на вибухи у районі порохового заводу — відео
Джерело:  online.ua

У районі російського міста Самара удень 15 квітня зафіксовано ймовірний вибух поблизу підприємства оборонно-промислового комплексу.

Головні тези:

  • У районі Самари зафіксовано ймовірний вибух поблизу порохового заводу, що спеціалізується на випуску боєприпасів.
  • Мешканці селища Стройкераміка і мікрорайону Кошелев-Парк почули звук і побачили стовп білого диму, а також відчули вибухову хвилю в сусідніх будинках.

“Бавовна” на Самарському пороховому заводі

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.

Мешканці мікрорайону Кошелев-Парк та селища Стройкераміка — обидва входять до складу Смишляївського міського поселення Волзького району — почули звук і побачили стовп білого диму.

Неподалік від зазначених населених пунктів у смт Петра Дубрава розташоване ФКП «Самарський завод «Комунар»» — державне підприємство оборонно-промислового комплексу.

Завод спеціалізується на випуску боєприпасів та компонентів до них — насамперед димного пороху та метальних зарядів, а також супутньої продукції — мисливських набоїв та піротехніки.

Мешканці Петра Дубрава також повідомляють про вибух і пишуть, що вибухова хвиля відчувалася в сусідніх будинках.

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що "на території промислового підприємства сталося загоряння в одному з приміщень".

За його словами, пожежу загасили, загиблих та постраждалих немає, на роботу підприємства «дана ситуація не вплинула, воно працює у штатному режимі».

За його словами, пожежа не пов'язана із «прильотом БПЛА». При цьому в регіоні повідомляли про безпілотну небезпеку.

