"Злой человек". Трамп набросился с упреками на Грету Тунберг

Глава Белого дома Дональд Трамп публично высмеял климатическую активистку Грету Тунберг после того, как Израиль перехватил судно, на котором она направлялась в Газу.

Трамп нашел себе новую жертву для критики

Представители СМИ поинтересовались у президента США, как он отреагировал на недавний инцидент с Тунберг.

Что важно понимать, ее лодку перехватили израильские военные, когда она и еще несколько активистов направлялись в Газу.

Она — странный человек. Она — молодой, злой человек. Дональд Трамп Президент США

Как считает глава Белого дома, известная активистка "безусловно, отличается от других".

Лидер США посоветовал ей записаться на курсы по управлению гневом.

Я думаю, ей нужно записаться на курсы по управлению гневом. Это мой главный совет для нее, — подчеркнул американский лидер. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов 1 июня отправились по морю в Газу, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.