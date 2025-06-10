"Злой человек". Трамп набросился с упреками на Грету Тунберг

Глава Белого дома Дональд Трамп публично высмеял климатическую активистку Грету Тунберг после того, как Израиль перехватил судно, на котором она направлялась в Газу.
Главные тезисы
- Дональд Трамп не скрывает своего отношения к Грете Тунберг.
- Он посоветовал активистке пройти курсы по управлению гневом.
Трамп нашел себе новую жертву для критики
Представители СМИ поинтересовались у президента США, как он отреагировал на недавний инцидент с Тунберг.
Что важно понимать, ее лодку перехватили израильские военные, когда она и еще несколько активистов направлялись в Газу.
Как считает глава Белого дома, известная активистка "безусловно, отличается от других".
Лидер США посоветовал ей записаться на курсы по управлению гневом.
Как уже упоминалось ранее, экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов 1 июня отправились по морю в Газу, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.
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