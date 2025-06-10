"Злой человек". Трамп набросился с упреками на Грету Тунберг
Категория
Мир
Дата публикации

"Злой человек". Трамп набросился с упреками на Грету Тунберг

Трамп нашел себе новую жертву для критики
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Источник:  The Hill

Глава Белого дома Дональд Трамп публично высмеял климатическую активистку Грету Тунберг после того, как Израиль перехватил судно, на котором она направлялась в Газу.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп не скрывает своего отношения к Грете Тунберг.
  • Он посоветовал активистке пройти курсы по управлению гневом.

Трамп нашел себе новую жертву для критики

Представители СМИ поинтересовались у президента США, как он отреагировал на недавний инцидент с Тунберг.

Что важно понимать, ее лодку перехватили израильские военные, когда она и еще несколько активистов направлялись в Газу.

Она — странный человек. Она — молодой, злой человек.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как считает глава Белого дома, известная активистка "безусловно, отличается от других".

Лидер США посоветовал ей записаться на курсы по управлению гневом.

Я думаю, ей нужно записаться на курсы по управлению гневом. Это мой главный совет для нее, — подчеркнул американский лидер.

Как уже упоминалось ранее, экоактивистка Грета Тунберг и еще 11 активистов 1 июня отправились по морю в Газу, чтобы "прорвать израильскую блокаду" территории.

Накануне стало известно, что судно с Тунберг Madleen, направлявшееся в Газу, буксируется израильским флотом в Израиль после того, как на него высадились военные.

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