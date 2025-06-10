"Зла людина". Трамп накинувся з докорами на Грету Тунберг

Очільник Білого дому Дональд Трамп публічно висміяв кліматичну активістку Грету Тунберг після того, як Ізраїль перехопив судно, на якому вона прямувала до Гази.

Трамп знайшов собі нову жертву для критики

Представники ЗМІ поцікавилися у президента США, як він відреагував на нещодавній інцидент із Тунберг.

Що важливо розуміти, її човен перехопили ізраїльські військові, коли вона та ще кілька активістів прямували до сектора Гази.

Вона дивна людина. Вона молода, зла людина. Дональд Трамп Президент США

Як вважає очільник Білого дому, відома активістка "безумовно, відрізняється від інших". Лідер США порадив їй записатися на курси з управління гнівом.

Я думаю, їй потрібно записатися на курси з управління гнівом. Це моя головна порада для неї, — наголосив американський лідер. Поширити

Як уже згадувалося раніше, екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.