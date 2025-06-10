"Зла людина". Трамп накинувся з докорами на Грету Тунберг
Категорія
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"Зла людина". Трамп накинувся з докорами на Грету Тунберг

Трамп
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Джерело:  The Hill

Очільник Білого дому Дональд Трамп публічно висміяв кліматичну активістку Грету Тунберг після того, як Ізраїль перехопив судно, на якому вона прямувала до Гази.

Головні тези:

  • Дональд Трамп не приховує свого ставлення до Грети Тунберг.
  • Він порадив активістці пройти курси з управління гнівом.

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Представники ЗМІ поцікавилися у президента США, як він відреагував на нещодавній інцидент із Тунберг.

Що важливо розуміти, її човен перехопили ізраїльські військові, коли вона та ще кілька активістів прямували до сектора Гази.

Вона дивна людина. Вона молода, зла людина.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як вважає очільник Білого дому, відома активістка "безумовно, відрізняється від інших". Лідер США порадив їй записатися на курси з управління гнівом.

Я думаю, їй потрібно записатися на курси з управління гнівом. Це моя головна порада для неї, — наголосив американський лідер.

Як уже згадувалося раніше, екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.

Напередодні стало відомо, що судно з Тунберг Madleen, яке прямувало до сектору Гази, буксирується ізраїльським флотом до Ізраїлю після того, як на нього висадилися військові.

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