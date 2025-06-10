"Зла людина". Трамп накинувся з докорами на Грету Тунберг

Очільник Білого дому Дональд Трамп публічно висміяв кліматичну активістку Грету Тунберг після того, як Ізраїль перехопив судно, на якому вона прямувала до Гази.
Головні тези:
- Дональд Трамп не приховує свого ставлення до Грети Тунберг.
- Він порадив активістці пройти курси з управління гнівом.
Трамп знайшов собі нову жертву для критики
Представники ЗМІ поцікавилися у президента США, як він відреагував на нещодавній інцидент із Тунберг.
Що важливо розуміти, її човен перехопили ізраїльські військові, коли вона та ще кілька активістів прямували до сектора Гази.
Як вважає очільник Білого дому, відома активістка "безумовно, відрізняється від інших". Лідер США порадив їй записатися на курси з управління гнівом.
Як уже згадувалося раніше, екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-