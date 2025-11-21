Злоумышленники совершили очередную провокацию на железной дороге в Польше

На западе Польши во время ремонтных работ на рельсах обнаружены холостые патроны, прикрепленные к рельсу.
Главные тезисы
- Злоумышленники совершили провокацию, прикрепив холостые патроны к рельсу во время ремонтных работ на железной дороге в Польше.
- Польская полиция рассматривает различные версии инцидента, включая возможную проверку реакции спецслужб на подобные провокации.
- Подозреваемым грозит тюремное заключение до восьми лет за совершение подобных действий на железной дороге.
В Польше пытались совершить очередной теракт на железной дороге
Польская полиция убеждает, что это очередная провокация, направленная на проверку и реакцию спецслужб Польши.
В местной полиции сообщили, что на месте работает следственная группа, которая пытается установить злоумышленника, который это сделал.
Полиция принимает во внимание несколько версий. По одной из них, это «глупая шутка» в контексте последних диверсий на железной дороге, которые имели место на минувших выходных в Польше. С другой стороны, принимается во внимание версия возможной провокации, которая имеет целью проверить способ и время реакции польских служб на подобные инциденты. Несмотря на мотивы таких действий, злоумышленнику за это грозит даже тюремное заключение до восьми лет.
Как передавало агентство, отрезок железной дороги Варшава-Люблин, на котором в минувшие выходные была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для поставки помощи Украине.
