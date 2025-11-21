Злоумышленники совершили очередную провокацию на железной дороге в Польше
Злоумышленники совершили очередную провокацию на железной дороге в Польше

Источник:  RMF 24

На западе Польши во время ремонтных работ на рельсах обнаружены холостые патроны, прикрепленные к рельсу.

Главные тезисы

  • Злоумышленники совершили провокацию, прикрепив холостые патроны к рельсу во время ремонтных работ на железной дороге в Польше.
  • Польская полиция рассматривает различные версии инцидента, включая возможную проверку реакции спецслужб на подобные провокации.
  • Подозреваемым грозит тюремное заключение до восьми лет за совершение подобных действий на железной дороге.

В Польше пытались совершить очередной теракт на железной дороге

Польская полиция убеждает, что это очередная провокация, направленная на проверку и реакцию спецслужб Польши.

Два прикрепленных проводом к рельсу холостых патронов обнаружены 21 ноября во время ремонтных работ на рельсах вблизи города Острув Великопольский на западе страны.

В местной полиции сообщили, что на месте работает следственная группа, которая пытается установить злоумышленника, который это сделал.

Полиция принимает во внимание несколько версий. По одной из них, это «глупая шутка» в контексте последних диверсий на железной дороге, которые имели место на минувших выходных в Польше. С другой стороны, принимается во внимание версия возможной провокации, которая имеет целью проверить способ и время реакции польских служб на подобные инциденты. Несмотря на мотивы таких действий, злоумышленнику за это грозит даже тюремное заключение до восьми лет.

Как передавало агентство, отрезок железной дороги Варшава-Люблин, на котором в минувшие выходные была совершена диверсия, имеет стратегическое значение для поставки помощи Украине.

Глава польского правительства Дональд Туск отметил в Сейме Польши, что последние события в Польше свидетельствуют: Россия пересекла «критическую границу» и перешла к новому этапу гибридной войны, направленной на дестабилизацию ситуации в стране. По его словам, Варшава должна быть с Украиной без всяких «но».

