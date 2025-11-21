Зловмисники вчинили чергову провокацію на залізниці у Польщі
Світ
Дата публікації

Зловмисники вчинили чергову провокацію на залізниці у Польщі

залізниця
Джерело:  RMF 24

На заході Польщі під час ремонтних робіт на колії виявлено холості набої, прикріплені до рейки.

Головні тези:

  • Зловмисники вчинили провокацію на залізниці у Польщі, прикріпивши холості набої до рейки під час ремонтних робіт.
  • Польська поліція розглядає декілька версій щодо мотивів цієї дії, включаючи можливу провокацію з метою перевірки реакції спецслужб.
  • Вчинок загрожує зловмисникам серйозними покараннями, такими як тюремне ув'язнення на до восьми років.

У Польщі намагалися скоїти черговий теракт на залізниці

Польська поліція переконує, що це – чергова провокація, спрямована на перевірку і реакцію спецслужб Польщі.

Два прикріплені дротом до рейки холості набої виявлено 21 листопада під час ремонтних робіт на колії поблизу міста Острув Великопольський на заході країни.

У місцевій поліції повідомили, що на місці працює слідча група, яка намагається встановити зловмисника, який це зробив.

Поліція бере до уваги декілька версій. За однією з них, це є «дурним жартом» у контексті останніх диверсій на залізниці, що мали місце на минулих вихідних у Польщі. З іншого боку, береться до уваги версія можливої провокації, що має на меті перевірити спосіб і час реакції польських служб на подібні інциденти. Попри мотиви таких дій зловмиснику за це загрожує навіть тюремне ув’язнення до восьми років.

Як передавало агентство, відрізок залізниці Варшава-Люблін, на якому на минулих вихідних була скоєна диверсія, має стратегічне значення для постачання допомоги Україні.

Глава польського уряду Дональд Туск зазначив у Сеймі Польщі, що останні події в Польщі свідчать: Росія перетнула «критичну межу» і перейшла до нового етапу гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію ситуації в країні. За його словами, Варшава має бути з Україною без жодних «але».

