Зловмисники вчинили чергову провокацію на залізниці у Польщі

На заході Польщі під час ремонтних робіт на колії виявлено холості набої, прикріплені до рейки.

У Польщі намагалися скоїти черговий теракт на залізниці

Польська поліція переконує, що це – чергова провокація, спрямована на перевірку і реакцію спецслужб Польщі.

Два прикріплені дротом до рейки холості набої виявлено 21 листопада під час ремонтних робіт на колії поблизу міста Острув Великопольський на заході країни. Поширити

У місцевій поліції повідомили, що на місці працює слідча група, яка намагається встановити зловмисника, який це зробив.

Поліція бере до уваги декілька версій. За однією з них, це є «дурним жартом» у контексті останніх диверсій на залізниці, що мали місце на минулих вихідних у Польщі. З іншого боку, береться до уваги версія можливої провокації, що має на меті перевірити спосіб і час реакції польських служб на подібні інциденти. Попри мотиви таких дій зловмиснику за це загрожує навіть тюремне ув’язнення до восьми років.

Як передавало агентство, відрізок залізниці Варшава-Люблін, на якому на минулих вихідних була скоєна диверсія, має стратегічне значення для постачання допомоги Україні.