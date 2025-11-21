Зловмисники вчинили чергову провокацію на залізниці у Польщі

На заході Польщі під час ремонтних робіт на колії виявлено холості набої, прикріплені до рейки.
Головні тези:
- Зловмисники вчинили провокацію на залізниці у Польщі, прикріпивши холості набої до рейки під час ремонтних робіт.
- Польська поліція розглядає декілька версій щодо мотивів цієї дії, включаючи можливу провокацію з метою перевірки реакції спецслужб.
- Вчинок загрожує зловмисникам серйозними покараннями, такими як тюремне ув'язнення на до восьми років.
У Польщі намагалися скоїти черговий теракт на залізниці
Польська поліція переконує, що це – чергова провокація, спрямована на перевірку і реакцію спецслужб Польщі.
У місцевій поліції повідомили, що на місці працює слідча група, яка намагається встановити зловмисника, який це зробив.
Поліція бере до уваги декілька версій. За однією з них, це є «дурним жартом» у контексті останніх диверсій на залізниці, що мали місце на минулих вихідних у Польщі. З іншого боку, береться до уваги версія можливої провокації, що має на меті перевірити спосіб і час реакції польських служб на подібні інциденти. Попри мотиви таких дій зловмиснику за це загрожує навіть тюремне ув’язнення до восьми років.
Як передавало агентство, відрізок залізниці Варшава-Люблін, на якому на минулих вихідних була скоєна диверсія, має стратегічне значення для постачання допомоги Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-