"Золотой Трамп". США выпустят памятную монету с нарушением закона

Федеральная комиссия по искусству одобрила дизайн памятной золотой монеты весом 24 карата с изображением Дональда Трампа, посвященной празднованию 250-летия США.
Главные тезисы
- Федеральная комиссия по искусству одобрила выпуск золотой монеты с изображением Дональда Трампа на 250-летие США, несмотря на нарушение закона.
- Некоторые чиновники утверждают, что секретарь казначейства имеет право разрешать выпуск определенных монет, включая изображения живого президента.
Золотая монета с изображением Трампа нарушает закон США
Голосование Комиссии искусств США, члены которой были назначены Трампом в начале этого года, прошло без возражений.
Такое решение позволило Монетному двору США начало производства монеты, размер и номинал которой все еще обсуждаются.
По информации издания, федеральный закон запрещает изображение живого президента на валюте США.
Однако исполняющая обязанности руководителя отдела управления дизайном Монетного двора Меган Салливан заявила, что секретарь казначейства имеет полномочия разрешать чеканку и выпуск определенных монет.
Насколько я понимаю, министр финансов представил этот и другие проекты президенту и это был его выбор.
Она представила окончательный дизайн монеты на мартовском заседании комиссии 19 марта и сказала, что Трамп был одобрен.
В верхней половине монеты слегка дугой отчеканена надпись Liberty (Свобода). Непосредственно под ним расположены даты "1776" и "2026". Внизу расположены слова In God We Trust (Мы верим в Бога), с одной стороны монеты семь звезд, а с другой — шесть звезд.
На обратной стороне изображен белокочанный орлан в полете, справа написано "Соединенные Штаты Америки", а слева девиз — E Pluribus Unum.
По словам Салливана, монета будет выпущена "очень ограниченной серией", но ее количество еще не определено. Некоторые комиссары отметили склонность Трампа к большим вещам, поскольку они выступали за монету наибольшего размера, пишет The Guardian.
