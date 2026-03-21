"Золотий Трамп". США випустять пам'ятну монету з порушенням закону

Золота монета з зображенням Трампа порушує закон США

Голосування Комісії мистецтв США, члени якої були призначені Трампом на початку цього року, пройшло без заперечень.

Таке рішення дозволило Монетному двору США початкок виробництва монети, розмір та номінал якої все ще обговорюються.

Наближаючись до нашого 250-річчя (ред. — 4 липня), ми раді підготувати монети, які уособлюють незмінний дух нашої країни та демократії, і немає більш символічного профілю для лицьової сторони таких монет, ніж профіль нашого чинного президента Дональда Дж. Трампа, — заявив державний скарбник США Брендон Біч.

За інформацією видання, федеральний закон забороняє зображення живого президента на валюті США.

Однак виконуюча обов'язків керівника відділу управління дизайном Монетного двору Меган Салліван, заявила, що секретар казначейства має повноваження дозволяти карбування та випуск певних монет.

Наскільки я розумію, міністр фінансів представив цей та інші проєкти президенту, і це був його вибір.

Вона представила остаточний дизайн монети на березневому засіданні комісії 19 березня та сказала, що Трамп його схвалив.

На лицьовій стороні монети зображено Трампа в костюмі та краватці з суворим виразом обличчя. Він нахиляється вперед, кладучи кулаки на те, що нібито є столом.

У верхній половині монети злегка дугою викарбувано напис Liberty (Свобода). Безпосередньо під ним розташовані дати "1776" та "2026". Внизу розташовані слова In God We Trust (Ми віримо в Бога), з одного боку монети сім зірок, а з іншого — шість зірок.

На зворотному боці зображено білоголового орлана в польоті, праворуч написано "Сполучені Штати Америки", а ліворуч девіз — E Pluribus Unum.

За словами Салліван, монета буде випущена "дуже обмеженою серією", але її кількість ще не визначено. Деякі комісари відзначили схильність Трампа до великих речей, оскільки вони виступали за монету найбільшого розміру, пише The Guardian.