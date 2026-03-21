"Золотий Трамп". США випустять пам'ятну монету з порушенням закону

Федеральна комісія з питань мистецтва схвалила дизайн пам'ятної золотої монети вагою 24 карати із зображенням Дональда Трампа, присвяченої святкуванню 250-річчя США.
Головні тези:
- Федеральна комісія з питань мистецтва схвалила дизайн пам'ятної монети з зображенням Дональда Трампа для відзначення 250-річчя США, хоча це порушує федеральний закон.
- Порушенням закону є зображення живого президента на валюті США, але деякі посадовці вважають, що секретар казначейства має право надавати дозвіл на випуск певних монет.
Золота монета з зображенням Трампа порушує закон США
Голосування Комісії мистецтв США, члени якої були призначені Трампом на початку цього року, пройшло без заперечень.
Таке рішення дозволило Монетному двору США початкок виробництва монети, розмір та номінал якої все ще обговорюються.
За інформацією видання, федеральний закон забороняє зображення живого президента на валюті США.
Однак виконуюча обов'язків керівника відділу управління дизайном Монетного двору Меган Салліван, заявила, що секретар казначейства має повноваження дозволяти карбування та випуск певних монет.
Наскільки я розумію, міністр фінансів представив цей та інші проєкти президенту, і це був його вибір.
Вона представила остаточний дизайн монети на березневому засіданні комісії 19 березня та сказала, що Трамп його схвалив.
У верхній половині монети злегка дугою викарбувано напис Liberty (Свобода). Безпосередньо під ним розташовані дати "1776" та "2026". Внизу розташовані слова In God We Trust (Ми віримо в Бога), з одного боку монети сім зірок, а з іншого — шість зірок.
На зворотному боці зображено білоголового орлана в польоті, праворуч написано "Сполучені Штати Америки", а ліворуч девіз — E Pluribus Unum.
За словами Салліван, монета буде випущена "дуже обмеженою серією", але її кількість ще не визначено. Деякі комісари відзначили схильність Трампа до великих речей, оскільки вони виступали за монету найбільшого розміру, пише The Guardian.
