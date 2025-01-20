"Золотой век Америки". Что обещает США президент Трамп — инаугурационная речь

Президент Дональд Трамп назвал 20 января 2025 года, когда принял присягу главы государства, днем освобождения Соединенных Штатов и пообещал вернуть “золотую эру Америки”. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи.

Речь Дональда Трампа на инаугурации

Новоназначенный президент Дональд Трамп поблагодарил всех высокопоставленных должностных лиц и граждан США после того, как он принял присягу.

Золотой век Америки, начинающийся сегодня. С этого дня и дальше наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны. Я буду всегда ставить Америку во главу угла. Дональд Трамп Президент США

Во время своей первой речи Трамп напомнил о проблеме миграции и защите границы, о природных катастрофах и защите граждан США.

В Америку возвращается национальное единство — уверенность и гордость, которые не были раньше, — добавил Трамп.

Он также заявил, что подпишет ряд указов, которые станут "революцией здравого смысла", в частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, определит картели террористическими международными организациями и объявит национальную чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Все нелегальные иммигранты будут сразу задержаны, и мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов представителей криминального мира в те страны, откуда они приехали, — заявил 47-й президент США. Поделиться

Во время первой речи Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный указ о прекращении правительственной цензуры и "возвращении свободы слова в Америке".

С сегодняшнего дня официальная политика США: существует только два пола — мужская и женская.

Трамп также добавил, что больше всего будет гордиться тем, что якобы "станет человеком, который завершит все войны". Он напомнил, что за день до инаугурации произошло освобождение заложников между Израилем и боевиками ХАМАС. Об Украине Трамп не упомянул.

47-й лидер США во время своей первой речи анонсировал, что изменит название Мексиканского залива на залив Америки:

Америка вернет свое законное место как самая величественная, мощная, уважаемая нация на Земле — вызывая трепет и восхищение всего мира. Вскоре мы изменим название Мексиканского залива на Американский. Поделиться

Также он подчеркнул, что США забирает Панамский канал обратно, потому что Панама нарушает много правил и туда вмешивается Китай.

Мы будем расширять наши территории, построить новые города и покорять новые горизонты. Мы покорим Марс, и наши ракеты будут нести туда наше знамя!

Зеленский поздравил Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность Президента США.

I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.



President Trump is always decisive, and the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025

Я поздравляю президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47 президента Соединенных Штатов. Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы. Поделиться

Президент Трамп всегда решителен, и политика мира через силу, которую он объявил, позволяет укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира, что является приоритетом.

Этот век формируется прямо сейчас, и мы все должны работать вместе, чтобы обеспечить, чтобы он был большим и успешным веком для демократий, а не для тех, кто хочет, чтобы мы потерпели крах. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский пожелал Трампу успехов в должности.