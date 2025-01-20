"Золотой век Америки". Что обещает США президент Трамп — инаугурационная речь

Президент Дональд Трамп назвал 20 января 2025 года, когда принял присягу главы государства, днем освобождения Соединенных Штатов и пообещал вернуть “золотую эру Америки”. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи.
Главные тезисы
- Президент Трамп обещает вернуть “золотой век Америки” и укрепить позицию страны в мире через политику мира через силу.
- В рамках своей первой речи Трамп обозначил приоритеты национальной безопасности, миграционной политики и свободы слова.
- Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией, выразив надежду на совместное укрепление безопасности, стабильности и экономического роста двух наций.
Речь Дональда Трампа на инаугурации
Новоназначенный президент Дональд Трамп поблагодарил всех высокопоставленных должностных лиц и граждан США после того, как он принял присягу.
Во время своей первой речи Трамп напомнил о проблеме миграции и защите границы, о природных катастрофах и защите граждан США.
В Америку возвращается национальное единство — уверенность и гордость, которые не были раньше, — добавил Трамп.
Он также заявил, что подпишет ряд указов, которые станут "революцией здравого смысла", в частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США, определит картели террористическими международными организациями и объявит национальную чрезвычайную ситуацию в энергетике.
Во время первой речи Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный указ о прекращении правительственной цензуры и "возвращении свободы слова в Америке".
С сегодняшнего дня официальная политика США: существует только два пола — мужская и женская.
Трамп также добавил, что больше всего будет гордиться тем, что якобы "станет человеком, который завершит все войны". Он напомнил, что за день до инаугурации произошло освобождение заложников между Израилем и боевиками ХАМАС. Об Украине Трамп не упомянул.
47-й лидер США во время своей первой речи анонсировал, что изменит название Мексиканского залива на залив Америки:
Также он подчеркнул, что США забирает Панамский канал обратно, потому что Панама нарушает много правил и туда вмешивается Китай.
Мы будем расширять наши территории, построить новые города и покорять новые горизонты. Мы покорим Марс, и наши ракеты будут нести туда наше знамя!
Зеленский поздравил Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность Президента США.
I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025
President Trump is always decisive, and the…
Президент Трамп всегда решителен, и политика мира через силу, которую он объявил, позволяет укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира, что является приоритетом.
Зеленский пожелал Трампу успехов в должности.
Надеемся на активное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы сильнее вместе и можем обеспечить большую безопасность, стабильность и экономический рост мира и наших двух наций.
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