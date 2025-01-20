"Золотий вік Америки". Що обіцяє США президент Трамп — інавгураційна промова

Президент Дональд Трамп назвав 20 січня 2025 року, коли він прийняв присягу глави держави, днем визволення Сполучених Штатів та пообіцяв повернути “золоту еру Америки”. Про це він заявив у своїй інавгураційній промові.
Головні тези:
- Президент Трамп пообіцяв повернути “золотий вік Америки”.
- Трамп виступив за захист кордонів, національну єдність та свободу слова.
- Президент анонсував ряд радикальних рішень, спрямованих на зміцнення позиції США у світі та національну безпеку.
- Зеленський привітав Трампа та висловив надію на взаємовигідну співпрацю між Україною та США.
- Інавгурація принесла обіцянки на зміцнення американського лідерства та досягнення довгострокового миру за допомогою політики миру через силу.
Промова Дональда Трампа на інавгурації
Новопризначений президент Дональд Трамп подякував усім високопосадовцям і громадянам США після того, як він склав присягу.
Під час своєї першої промови Трамп нагадав про проблему міграції та захист кордону, про природні катастрофи та захист громадян США.
До Америки повертається національна єдність — впевненість та гордість, які не були раніше, — додав Трамп.
Він також заявив, що підпише низку указів, що стануть "революцією здорового глузду", зокрема він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США, визначить картелі терористичними міжнародними організаціями та оголосить національну надзвичайно ситуацію в енергетиці.
Під час першої промови Дональд Трамп заявив, що підпише виконавчий указ про припинення урядової цензури та "повернення свободи слова в Америці".
Від сьогодні, офіційна політика США: існує лише дві статі — чоловіча та жіноча.
Трамп також додав, що найбільше пишатиметься тим, що нібито "стане людиною, яка завершить усі війни". Він пригадав, що за день до інавгурації відбулося звільнення заручників між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС. Про Україну Трамп не згадав.
47-й лідер США під час своєї першої промови анонсував, що змінить назву Мексиканської затоки на затоку Америки:
Також він наголосив, що США забирає Панамський канал назад, бо Панама порушує багато правил і туди втручається Китай.
Ми будемо розширювати наші території, будувати нові міста і підкорювати нові горизонти. Ми підкоримо Марс, і наші ракети будуть нести туди наш прапор!
Зеленський привітав Трампа
Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду Президента США.
I congratulate President Trump and the American people on the inauguration of the 47th President of the United States. Today is a day of change and also a day of hope for the resolution of many problems, including global challenges.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2025
President Trump is always decisive, and the…
Президент Трамп завжди рішучий, і політика миру через силу, яку він оголосив, дає можливість зміцнити американське лідерство та досягти довгострокового та справедливого миру, що є пріоритетом.
Зеленський побажав Трампу успіхів на посаді.
Сподіваємось на активну та взаємовигідну співпрацю. Ми сильніші разом і можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання світу та наших двох націй.
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