"Золотые конвои". Орбан цинично обвиняет Украину в противодействии Трампу
Категория
Политика
Дата публикации

Orban Victor
Орбан
Read in English
Читати українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, баллотирующийся на переизбрание, в очередной раз прибег к утверждениям о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела его страны и выступил с критикой в адрес украинской власти и Президента Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Орбан выступил с жесткими обвинениями в адрес Украины и Президента Зеленского перед выборами в Венгрии.
  • Премьер-министр распространяет недостоверные заявления о переправке 'миллиардов долларов' через Венгрию и поддержке проукраинского кандидата.

Орбан набросился с обвинениями в Украине и Зеленском

В частности, венгерский политик без приведения доказательств заявил о «полученных показаниях», согласно которым Президент Украины якобы переправлял через Венгрию «миллиарды долларов» в поддержку «проукраинского кандидата» от Демократической партии США и для противодействия Дональду Трампу.

По словам Орбана, Украина якобы пытается повлиять и на венгерские выборы.

Они хотят проукраинского кандидата. Ссылают к нам украинских агентов и поддерживают проукраинскую оппозицию.

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Также венгерский премьер повторил свои предварительные заявления о так называемых «золотых конвоях», которые, по его словам, якобы следовали не только в Украине, но и в обратном направлении, и добавил, что Зеленский готов платить «миллиарды» за политическую поддержку.

В другом сообщении Орбан "обещает Зеленскому", что в Венгрии "не будет проукраинского правительства". Свой отказ помогать Украине в отпоре российской агрессии он пытается преподнести как «силу сказать нет».

В этом контексте он упомянул события 1989 года, миграционный кризис 2015-2016 годов, а также нынешние инициативы Евросоюза по помощи Украине, которые он критикует.

Как сообщалось, парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?