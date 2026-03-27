"Золотые конвои". Орбан цинично обвиняет Украину в противодействии Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, баллотирующийся на переизбрание, в очередной раз прибег к утверждениям о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела его страны и выступил с критикой в адрес украинской власти и Президента Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Орбан выступил с жесткими обвинениями в адрес Украины и Президента Зеленского перед выборами в Венгрии.
- Премьер-министр распространяет недостоверные заявления о переправке 'миллиардов долларов' через Венгрию и поддержке проукраинского кандидата.
Орбан набросился с обвинениями в Украине и Зеленском
В частности, венгерский политик без приведения доказательств заявил о «полученных показаниях», согласно которым Президент Украины якобы переправлял через Венгрию «миллиарды долларов» в поддержку «проукраинского кандидата» от Демократической партии США и для противодействия Дональду Трампу.
Также венгерский премьер повторил свои предварительные заявления о так называемых «золотых конвоях», которые, по его словам, якобы следовали не только в Украине, но и в обратном направлении, и добавил, что Зеленский готов платить «миллиарды» за политическую поддержку.
⚠️ Another scandal… skeletons just keep falling out of @ZelenskyyUa’s closet. 👀— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 27, 2026
Billions of dollars were funnelled from Ukraine to the West through Hungary. pic.twitter.com/MjHS5vVTc3
В другом сообщении Орбан "обещает Зеленскому", что в Венгрии "не будет проукраинского правительства". Свой отказ помогать Украине в отпоре российской агрессии он пытается преподнести как «силу сказать нет».
В этом контексте он упомянул события 1989 года, миграционный кризис 2015-2016 годов, а также нынешние инициативы Евросоюза по помощи Украине, которые он критикует.
Как сообщалось, парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-