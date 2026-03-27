"Золотые конвои". Орбан цинично обвиняет Украину в противодействии Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, баллотирующийся на переизбрание, в очередной раз прибег к утверждениям о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела его страны и выступил с критикой в адрес украинской власти и Президента Владимира Зеленского.

В частности, венгерский политик без приведения доказательств заявил о «полученных показаниях», согласно которым Президент Украины якобы переправлял через Венгрию «миллиарды долларов» в поддержку «проукраинского кандидата» от Демократической партии США и для противодействия Дональду Трампу.

По словам Орбана, Украина якобы пытается повлиять и на венгерские выборы.

Они хотят проукраинского кандидата. Ссылают к нам украинских агентов и поддерживают проукраинскую оппозицию. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Также венгерский премьер повторил свои предварительные заявления о так называемых «золотых конвоях», которые, по его словам, якобы следовали не только в Украине, но и в обратном направлении, и добавил, что Зеленский готов платить «миллиарды» за политическую поддержку.

Billions of dollars were funnelled from Ukraine to the West through Hungary. pic.twitter.com/MjHS5vVTc3 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 27, 2026

В другом сообщении Орбан "обещает Зеленскому", что в Венгрии "не будет проукраинского правительства". Свой отказ помогать Украине в отпоре российской агрессии он пытается преподнести как «силу сказать нет».

В этом контексте он упомянул события 1989 года, миграционный кризис 2015-2016 годов, а также нынешние инициативы Евросоюза по помощи Украине, которые он критикует.

Как сообщалось, парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.