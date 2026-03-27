"Золоті конвої". Орбан цинічно звинувачує Україну у протидії Трампу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який балотується на переобрання, вчергове вдався до тверджень про нібито втручання України у внутрішні справи його країни та виступив із критикою на адресу української влади та Президента Володимира Зеленського.

Зокрема, угорський політик без наведення доказів заявив про «отримані свідчення», згідно з якими Президент України нібито переправляв через Угорщину «мільярди доларів» на підтримку «проукраїнського кандидата» від Демократичної партії США та задля протидії Дональду Трампу.

За словами Орбана, Україна нібито намагається вплинути і на угорські вибори.

Вони хочуть проукраїнського кандидата. Засилають до нас українських агентів і підтримують проукраїнську опозицію. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Також угорський прем'єр повторив свої попередні заяви про так звані «золоті конвої», які, за його словами, нібито слідували не лише в Україну, а й у зворотному напрямку, та додав, що Зеленський готовий платити «мільярди» за політичну підтримку.

⚠️ Another scandal… skeletons just keep falling out of @ZelenskyyUa’s closet. 👀



Billions of dollars were funnelled from Ukraine to the West through Hungary. pic.twitter.com/MjHS5vVTc3 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 27, 2026

В іншому дописі Орбан «обіцяє Зеленському», що в Угорщині «не буде проукраїнського уряду». Свою відмову допомагати Україні у відсічі російській агресії він намагається подати як «силу сказати "ні"».

У цьому контексті він згадав події 1989 року, міграційну кризу 2015-2016 років, а також нинішні ініціативи Євросоюзу щодо допомоги Україні, які він критикує.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.