"Золоті конвої". Орбан цинічно звинувачує Україну у протидії Трампу
Категорія
Політика
Дата публікації

Orban Victor
Орбан
Read in English

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який балотується на переобрання, вчергове вдався до тверджень про нібито втручання України у внутрішні справи його країни та виступив із критикою на адресу української влади та Президента Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Орбан звинуватив Україну у спробах втручання у внутрішні справи Угорщини і підтримці проти Трампа.
  • Він ненавмисно розповсюджує недостовірні заяви про переправлення 'мільярдів доларів' через Угорщину.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на Україну та Зеленського

Зокрема, угорський політик без наведення доказів заявив про «отримані свідчення», згідно з якими Президент України нібито переправляв через Угорщину «мільярди доларів» на підтримку «проукраїнського кандидата» від Демократичної партії США та задля протидії Дональду Трампу.

За словами Орбана, Україна нібито намагається вплинути і на угорські вибори.

Вони хочуть проукраїнського кандидата. Засилають до нас українських агентів і підтримують проукраїнську опозицію.

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Також угорський прем'єр повторив свої попередні заяви про так звані «золоті конвої», які, за його словами, нібито слідували не лише в Україну, а й у зворотному напрямку, та додав, що Зеленський готовий платити «мільярди» за політичну підтримку.

В іншому дописі Орбан «обіцяє Зеленському», що в Угорщині «не буде проукраїнського уряду». Свою відмову допомагати Україні у відсічі російській агресії він намагається подати як «силу сказати "ні"».

У цьому контексті він згадав події 1989 року, міграційну кризу 2015-2016 років, а також нинішні ініціативи Євросоюзу щодо допомоги Україні, які він критикує.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?