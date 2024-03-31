Американская журналистка и писательница Энни Якобсен описала один из возможных сценариев ядерной войны.
Что известно о предполагаемом сценарии ядерной войны
По информации журналистов издания со ссылкой на книгу Якобсен "Ядерная война: сценарий", писательница обращает внимание на ядерные арсеналы, системы и доктрины использования ядерного оружия.
По ее мнению, человечество игнорирует все эти факты, несмотря на всю их ужасность.
В частности, Якобсен предполагает, что КНДР в условиях убежденности в нападении на нее может нанести неожиданный ядерный удар по США.
В ответ США могут выпустить по Северной Корее залп из 50 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, нацеленных на оружейные объекты и командные центры КНДР.
Однако перед этим ракеты должны пролететь над территорией России.
Почему ядерную войну в случае начала невозможно будет остановить
Отдельно писательница акцентирует в книге на том, что у президента США было бы несколько минут, чтобы принять решение, если бы американские системы раннего предупреждения сигнализировали о приближающемся нападении.
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