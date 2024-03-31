Что известно о предполагаемом сценарии ядерной войны

По информации журналистов издания со ссылкой на книгу Якобсен "Ядерная война: сценарий", писательница обращает внимание на ядерные арсеналы, системы и доктрины использования ядерного оружия.

По ее мнению, человечество игнорирует все эти факты, несмотря на всю их ужасность.

В частности, Якобсен предполагает, что КНДР в условиях убежденности в нападении на нее может нанести неожиданный ядерный удар по США.

В ответ США могут выпустить по Северной Корее залп из 50 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, нацеленных на оружейные объекты и командные центры КНДР.

Однако перед этим ракеты должны пролететь над территорией России.

Прекрасно осознавая опасность просчета, президент США пытается связаться со своим российским коллегой. Но эти двое мужчин и страны, которыми они управляют, не ладят друг с другом, и он терпит неудачу. Что еще хуже, хитрая российская спутниковая система раннего предупреждения "Тундра" преувеличила масштаб американского залпа, и из своего сибирского бункера российский президент отдает приказ о полномасштабном ядерном ударе по США, — цитируют журналисты книгу Якобсен. Поделиться

Почему ядерную войну в случае начала невозможно будет остановить

Отдельно писательница акцентирует в книге на том, что у президента США было бы несколько минут, чтобы принять решение, если бы американские системы раннего предупреждения сигнализировали о приближающемся нападении.