Журналистка из США спрогнозировала вероятный сценарий ядерной войны
Категория
Мир
Дата публикации

Журналистка из США спрогнозировала вероятный сценарий ядерной войны

Ядерные удары
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Источник:  The Guardian

Американская журналистка и писательница Энни Якобсен описала один из возможных сценариев ядерной войны.

Что известно о предполагаемом сценарии ядерной войны

По информации журналистов издания со ссылкой на книгу Якобсен "Ядерная война: сценарий", писательница обращает внимание на ядерные арсеналы, системы и доктрины использования ядерного оружия.

По ее мнению, человечество игнорирует все эти факты, несмотря на всю их ужасность.

В частности, Якобсен предполагает, что КНДР в условиях убежденности в нападении на нее может нанести неожиданный ядерный удар по США.

В ответ США могут выпустить по Северной Корее залп из 50 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, нацеленных на оружейные объекты и командные центры КНДР.

Однако перед этим ракеты должны пролететь над территорией России.

Прекрасно осознавая опасность просчета, президент США пытается связаться со своим российским коллегой. Но эти двое мужчин и страны, которыми они управляют, не ладят друг с другом, и он терпит неудачу. Что еще хуже, хитрая российская спутниковая система раннего предупреждения "Тундра" преувеличила масштаб американского залпа, и из своего сибирского бункера российский президент отдает приказ о полномасштабном ядерном ударе по США, — цитируют журналисты книгу Якобсен.

Почему ядерную войну в случае начала невозможно будет остановить

Отдельно писательница акцентирует в книге на том, что у президента США было бы несколько минут, чтобы принять решение, если бы американские системы раннего предупреждения сигнализировали о приближающемся нападении.

В конце концов, только президенты могут принять решение, и как только оно будет принято, никто не имеет права его блокировать. Это называется единоличной властью, и это почти наверняка самый страшный факт в современном мире. Это значит, что каждый из горстки людей способен уничтожить мир через несколько минут, ни с кем не советуясь, — предупреждает Якобсен в собственной книге.

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