Американська журналістка та письменниця Енні Якобсен описала один з ймовірних сценаріїв ядерної війни.
Що відомо про ймовірний сценарій ядерної війни
За інформацією журналістів видання із посиланням на книгу Якобсен "Ядерна війна: сценарій", письменниця звертає увагу на ядерні арсенали, системи та доктрини використання ядерної зброї.
На її думку, людство ігнорує всі ці факти, незважаючи на всю їхню жахливість.
Зокрема, Якобсен припускає, що КНДР в умовах переконанності у нападі на неї може завдати неочікуваного ядерного удару по США.
У відповідь США можуть випустити по Північній Кореї залп із 50 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III, націлених на на збройові об'єкти і командні центри КНДР.
Однак перед цим ракети мають пролетіти над територією Росії.
Чому ядерну війну у разі початку неможливо буде зупинити
Окремо письменниця акцентує в книжці на тому, що у президента США було б кілька хвилин, щоб ухвалити рішення, якби американські системи раннього попередження сигналізували про напад, що наближається.
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