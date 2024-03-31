Американська журналістка та письменниця Енні Якобсен описала один з ймовірних сценаріїв ядерної війни.

Що відомо про ймовірний сценарій ядерної війни

За інформацією журналістів видання із посиланням на книгу Якобсен "Ядерна війна: сценарій", письменниця звертає увагу на ядерні арсенали, системи та доктрини використання ядерної зброї.

На її думку, людство ігнорує всі ці факти, незважаючи на всю їхню жахливість.

Зокрема, Якобсен припускає, що КНДР в умовах переконанності у нападі на неї може завдати неочікуваного ядерного удару по США.

У відповідь США можуть випустити по Північній Кореї залп із 50 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III, націлених на на збройові об'єкти і командні центри КНДР.

Однак перед цим ракети мають пролетіти над територією Росії.

Прекрасно усвідомлюючи небезпеку прорахунку, президент США намагається зв'язатися зі своїм російським колегою. Але ці двоє чоловіків і країни, якими вони керують, не ладнають один з одним, і він зазнає невдачі. Що ще гірше, хитра російська супутникова система раннього попередження "Тундра" перебільшила масштаб американського залпу, і зі свого сибірського бункера російський президент віддає наказ про повномасштабний ядерний удар по США, — цитують журналісти видання книгу Якобсен. Поширити

Чому ядерну війну у разі початку неможливо буде зупинити

Окремо письменниця акцентує в книжці на тому, що у президента США було б кілька хвилин, щоб ухвалити рішення, якби американські системи раннього попередження сигналізували про напад, що наближається.