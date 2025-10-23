Журналисты Елена Губанова и Евгений Кармазин погибли в Краматорске из-за атаки дрона РФ
Журналисты Елена Губанова и Евгений Кармазин погибли в Краматорске из-за атаки дрона РФ

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Губанова
В результате российского обстрела дроном "Ланцет" по гражданскому автомобилю в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Главные тезисы

  • Гибель журналистов Елены Губановой и Евгения Кармазина стала результатом атаки дрона России в Краматорске.
  • Журналисты выполняли свой профессиональный долг, документируя последствия российской агрессии в Украине, несмотря на опасность.
  • Трагедия в Краматорске свидетельствует о системных военных преступлениях России против гражданских лиц, которые должны быть неотвратимо наказаны.

Российский дрон убил двух украинских журналистов в Донецкой области

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о враждебных преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донбасса, были везде всегда первыми. Трудно поверить, что это случилось именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас.

При попадании журналисты находились в автомобиле на заправочной станции. Специальный корреспондент Александр Количев выжил, его раненого доставили в больницу, сообщили на сайте телеканала "Дом".

Информацию о гибели журналистов также подтвердили в эфире телеканала Freedom. Ведущий Юрий Кулинич рассказал, что Елена и Евгений работали в "горячих точках Донецкой области" и выразил соболезнования родным погибших.

Автомобиль, в котором находились журналисты

На удар по журналистам в Краматорске отреагировал омбудсман Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

Журналисты являются гражданскими лицами и пользуются защитой международного гуманитарного права. Они выполняли свой профессиональный долг — документировали последствия российской агрессии в Украине и несли правду в мир, несмотря на постоянную опасность. Эта трагедия — очередное свидетельство системных военных преступлений России против гражданских. Виновные должны быть неотвратимо наказаны в соответствии с нормами международного права.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Елена Губанова (творческий псевдоним — Елена Грамова) родилась в 1982 году в Енакиево Донецкой области. Со студенческих лет, работала в журналистике. После вуза была ведущей на радио "Мелодия", позже — на региональном телевидении.

С марта 2021 года Елена работала на телеканале Дом. В июне 2023-го ее наградили орденом Княгини Ольги ІІІ степени.

Евгений Кармазин родился в Краматорске Донецкой области. С 2022 года работал оператором каналов украинского государственного иновещания. Евгению было 33 года.

