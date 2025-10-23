Журналисты Елена Губанова и Евгений Кармазин погибли в Краматорске из-за атаки дрона РФ

В результате российского обстрела дроном "Ланцет" по гражданскому автомобилю в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.
Главные тезисы
- Гибель журналистов Елены Губановой и Евгения Кармазина стала результатом атаки дрона России в Краматорске.
- Журналисты выполняли свой профессиональный долг, документируя последствия российской агрессии в Украине, несмотря на опасность.
- Трагедия в Краматорске свидетельствует о системных военных преступлениях России против гражданских лиц, которые должны быть неотвратимо наказаны.
Российский дрон убил двух украинских журналистов в Донецкой области
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
При попадании журналисты находились в автомобиле на заправочной станции. Специальный корреспондент Александр Количев выжил, его раненого доставили в больницу, сообщили на сайте телеканала "Дом".
Информацию о гибели журналистов также подтвердили в эфире телеканала Freedom. Ведущий Юрий Кулинич рассказал, что Елена и Евгений работали в "горячих точках Донецкой области" и выразил соболезнования родным погибших.
На удар по журналистам в Краматорске отреагировал омбудсман Верховной Рады Дмитрий Лубинец.
Елена Губанова (творческий псевдоним — Елена Грамова) родилась в 1982 году в Енакиево Донецкой области. Со студенческих лет, работала в журналистике. После вуза была ведущей на радио "Мелодия", позже — на региональном телевидении.
Евгений Кармазин родился в Краматорске Донецкой области. С 2022 года работал оператором каналов украинского государственного иновещания. Евгению было 33 года.
