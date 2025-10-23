Журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули у Краматорську через атаку дрона РФ
Журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули у Краматорську через атаку дрона РФ

Губанова

Внаслідок російського обстрілу дроном "Ланцет" по цивільній автівці у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Головні тези:

  • Журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули у Краматорську через атаку російського дрона "Ланцет".
  • Журналісти виконували свій професійний обов’язок, документуючи наслідки російської агресії в Україні та несучи правду у світ, попри небезпеку.
  • Трагедія у Краматорську свідчить про системні воєнні злочини Росії проти цивільних осіб, які мають бути невідворотно покарані.

Російський дрон вбив двох українських журналістів на Донеччині

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас.

Під час влучання журналісти перебували в автомобілі на заправній станції. Спеціальний кореспондент Олександр Количев вижив, його пораненого доправили в лікарні, повідомили на сайті телеканалу "Дім".

Інформацію про загибель журналістів також підтвердили в етері телеканалу Freedom. Ведучий Юрій Кулінич розповів, що Олена та Євген працювали в "найгарячіших точках Донецької області" та висловив співчуття рідним загиблих.

Автівка, в якій перебували журналісти

На удар по журналістах у Краматорську відреагував омбудсман Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Журналісти є цивільними особами і користуються захистом міжнародного гуманітарного права. Вони виконували свій професійний обов’язок — документували наслідки російської агресії в Україні та несли правду у світ, попри постійну небезпеку. Ця трагедія — чергове свідчення системних воєнних злочинів Росії проти цивільних. Винні мають бути невідворотно покарані відповідно до норм міжнародного права.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Олена Губанова (творчий псевдонім — Олена Грамова) народилася 1982 року в Єнакієвому на Донеччині. Зі студентських років, працювала в журналістиці. Після вишу, була ведучою на радіо "Мелодія", пізніше — на регіональному телебаченні.

З березня 2021 року Олена працювала на телеканалі "Дім". У червні 2023-го її нагородили орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки.

