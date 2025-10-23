Журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули у Краматорську через атаку дрона РФ

Внаслідок російського обстрілу дроном "Ланцет" по цивільній автівці у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.

Російський дрон вбив двох українських журналістів на Донеччині

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними... Це важка втрата для області та всіх нас.

Під час влучання журналісти перебували в автомобілі на заправній станції. Спеціальний кореспондент Олександр Количев вижив, його пораненого доправили в лікарні, повідомили на сайті телеканалу "Дім".

Інформацію про загибель журналістів також підтвердили в етері телеканалу Freedom. Ведучий Юрій Кулінич розповів, що Олена та Євген працювали в "найгарячіших точках Донецької області" та висловив співчуття рідним загиблих.

Автівка, в якій перебували журналісти

На удар по журналістах у Краматорську відреагував омбудсман Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Журналісти є цивільними особами і користуються захистом міжнародного гуманітарного права. Вони виконували свій професійний обов’язок — документували наслідки російської агресії в Україні та несли правду у світ, попри постійну небезпеку. Ця трагедія — чергове свідчення системних воєнних злочинів Росії проти цивільних. Винні мають бути невідворотно покарані відповідно до норм міжнародного права. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Олена Губанова (творчий псевдонім — Олена Грамова) народилася 1982 року в Єнакієвому на Донеччині. Зі студентських років, працювала в журналістиці. Після вишу, була ведучою на радіо "Мелодія", пізніше — на регіональному телебаченні.

З березня 2021 року Олена працювала на телеканалі "Дім". У червні 2023-го її нагородили орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки.