Журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули у Краматорську через атаку дрона РФ

Внаслідок російського обстрілу дроном "Ланцет" по цивільній автівці у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.
Головні тези:
- Журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули у Краматорську через атаку російського дрона "Ланцет".
- Журналісти виконували свій професійний обов’язок, документуючи наслідки російської агресії в Україні та несучи правду у світ, попри небезпеку.
- Трагедія у Краматорську свідчить про системні воєнні злочини Росії проти цивільних осіб, які мають бути невідворотно покарані.
Російський дрон вбив двох українських журналістів на Донеччині
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Під час влучання журналісти перебували в автомобілі на заправній станції. Спеціальний кореспондент Олександр Количев вижив, його пораненого доправили в лікарні, повідомили на сайті телеканалу "Дім".
Інформацію про загибель журналістів також підтвердили в етері телеканалу Freedom. Ведучий Юрій Кулінич розповів, що Олена та Євген працювали в "найгарячіших точках Донецької області" та висловив співчуття рідним загиблих.
На удар по журналістах у Краматорську відреагував омбудсман Верховної Ради України Дмитро Лубінець.
Олена Губанова (творчий псевдонім — Олена Грамова) народилася 1982 року в Єнакієвому на Донеччині. Зі студентських років, працювала в журналістиці. Після вишу, була ведучою на радіо "Мелодія", пізніше — на регіональному телебаченні.
Євген Кармазін народився в Краматорську Донецької області. З 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Євгенові було 33 роки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-