В последние 9 месяцев подразделения морской пехоты ВСУ содержат небольшой плацдарм в Крынках на левобережье Херсонщины в сверхсложных условиях с многочисленными потерями.
Главные тезисы
- Бой за Крынки на Херсонщине считается одной из самых трудных и широко известных сражений в украинской войне.
- Украинские военные ведут ожесточенные бои, отражая атаки и сражаясь с использованием американского оружия.
- Поступление вооружений от США повысило эффективность украинских защитников, но остается проблема нехватки укрытий.
- Ситуация на передовой усложняется постоянными атаками российских сил с воздуха, что требует высокой готовности и мастерства украинских военных.
- Бой за Крынки демонстрирует сложности ведения войны и необходимость развития логистики для успешной обороны.
Как проходят бои за Крынки и почему это одно из самых трудных противостояний в войне
По словам заместителя командира 503-го батальона 38-й бригады морской пехоты, 27-летнего майора Сергея Педенко, российские оккупанты не могут понять, как украинским военным удается удерживать этот клочок береговой линии.
Он сравнил противостояние в Крынках с одной из самых катастрофических десантных кампаний в военной истории - попыткой 1915 захватить Дарданеллы на территории современной Турции.
Тогда союзные войска численностью почти 500 тыс человек понесли потери около 220 тыс военных.
Как изменилась ситуация с поступлением вооружений от США
Он и его люди прошли подготовку к высадке морского десанта под руководством Королевской морской пехоты в Портсмуте, но никакие учения не могли полностью подготовить их к реальности, в которой над головой летают десятки вражеских дронов.
Подчеркивается, что эвакуацию через Днепр производят исключительно в крайних случаях.
Педенко отметил, что пересекать реку очень опасно.
По словам Педенко, благодаря поступлению американского оружия в линию фронта количество вражеских авиабомб, которые смахивают на позиции украинских военных, сократилось с 80 в день до четырех.
Однако военный предупреждает, что ключевой проблемой остается небольшое количество уцелевших укрытий.
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