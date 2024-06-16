Журналисты The Times узнали об обстоятельствах одной из самых трудных битв в войне в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты The Times узнали об обстоятельствах одной из самых трудных битв в войне в Украине

Артиллерия ВСУ
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Источник:  The Times

В последние 9 месяцев подразделения морской пехоты ВСУ содержат небольшой плацдарм в Крынках на левобережье Херсонщины в сверхсложных условиях с многочисленными потерями.

Главные тезисы

  • Бой за Крынки на Херсонщине считается одной из самых трудных и широко известных сражений в украинской войне.
  • Украинские военные ведут ожесточенные бои, отражая атаки и сражаясь с использованием американского оружия.
  • Поступление вооружений от США повысило эффективность украинских защитников, но остается проблема нехватки укрытий.
  • Ситуация на передовой усложняется постоянными атаками российских сил с воздуха, что требует высокой готовности и мастерства украинских военных.
  • Бой за Крынки демонстрирует сложности ведения войны и необходимость развития логистики для успешной обороны.

Как проходят бои за Крынки и почему это одно из самых трудных противостояний в войне

Возможно, план заключался в том, чтобы использовать эту позицию как стартовую площадку для проникновения в глубь территории, контролируемой Россией. Любая надежда на это испарилась, когда осенью западные поставки иссякли, но высшее командование отказалось сдать позицию, связывавшую большое количество российских войск, - отмечается в материале издания.

По словам заместителя командира 503-го батальона 38-й бригады морской пехоты, 27-летнего майора Сергея Педенко, российские оккупанты не могут понять, как украинским военным удается удерживать этот клочок береговой линии.

Они бомбят, потом заходят, а наши ребята там еще держатся, сражаются, оттесняют, и они не могут разобраться. Но там действительно тяжело, – рассказывает Педенко.

Он сравнил противостояние в Крынках с одной из самых катастрофических десантных кампаний в военной истории - попыткой 1915 захватить Дарданеллы на территории современной Турции.

Тогда союзные войска численностью почти 500 тыс человек понесли потери около 220 тыс военных.

Как изменилась ситуация с поступлением вооружений от США

Он и его люди прошли подготовку к высадке морского десанта под руководством Королевской морской пехоты в Портсмуте, но никакие учения не могли полностью подготовить их к реальности, в которой над головой летают десятки вражеских дронов.

Россияне продолжают почти постоянно атаковать сверху с помощью гранат, дронов, снарядов и тяжелых планирующих бомб, сбрасываемых с истребителей, перемещаясь короткими пехотными вылазками, приводящими к ожесточенным перестрелкам. В селе Крынки когда-то проживали сотни людей, но сейчас оно полностью разрушено. Некоторые из людей Педенко месяцами находились там в ловушке, прячась в подвалах разбомбленных коттеджей, говорится в материале издания.

Подчеркивается, что эвакуацию через Днепр производят исключительно в крайних случаях.

Тем, у кого просто сотрясение мозга или раны на теле, предлагают продолжать драться. Боевым медикам пришлось овладеть навыками проведения ампутаций в полевых условиях из-за задержек с эвакуацией солдат, - объясняют авторы материала.

Педенко отметил, что пересекать реку очень опасно.

Пересекать реку настолько опасно, что если мы хотим отправить лодки для ротации войск или эвакуации раненых, нам приходится ждать, пока туман или дождь не помешают беспилотникам. Россияне будут использовать около 15 дронов, чтобы уничтожить одну лодку. Поэтому самая сложная часть боя здесь – это логистика, – объясняет военный.

По словам Педенко, благодаря поступлению американского оружия в линию фронта количество вражеских авиабомб, которые смахивают на позиции украинских военных, сократилось с 80 в день до четырех.

Однако военный предупреждает, что ключевой проблемой остается небольшое количество уцелевших укрытий.

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