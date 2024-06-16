Протягом останніх 9 місяців підрозділи морської піхоти ЗСУ утримують невеликий плацдарм у Кринках на лівобережжі Херсонщини в надскладних умовах із численними втратами.

Як проходять бої за Кринки і чому це одне з найважчих протистоянь у війні

Можливо, план полягав у тому, щоб використовувати цю позицію як стартовий майданчик для проникнення вглиб території, контрольованої Росією. Будь-яка надія на це випарувалася, коли восени західні поставки вичерпалися, але вище командування відмовилося здати позицію, що зв'язувала велику кількість російських військ, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

За словами заступника командира 503-го батальйону 38-ї бригади морської піхоти, 27-річного майора Сергія Педенка, російські окупанти не можуть збагнути, як українським військовим вдається утримувати цей клаптик берегової лінії.

Вони бомблять, потім заходять, а наші хлопці там ще тримаються, воюють, відтісняють, і вони не можуть розібратися. Але там дійсно важко, - розповідає Педенко. Поширити

Він порівняв протистояння у Кринках з однією з найкатастрофічніших десантних кампаній у військовій історії - спробою 1915 року захопити Дарданелли на території сучасної Туреччини.

Тоді союзні війська чисельністю майже 500 тис осіб зазнали втрат близько 220 тис військових.

Як змінилась ситуація із надходженням озброєнь від США

Він і його люди пройшли підготовку до висадки морського десанту під керівництвом Королівської морської піхоти в Портсмуті, але жодні навчання не могли повністю підготувати їх до реальності, в якій над головою літають десятки ворожих дронів.

Росіяни продовжують майже постійно атакувати зверху за допомогою гранат, дронів, снарядів і важких плануючих бомб, що скидаються з винищувачів, переміщаючись короткими піхотними вилазками, які призводять до запеклих перестрілок. У селі Кринки колись проживали сотні людей, але зараз воно повністю зруйноване. Деякі з людей Педенка місяцями перебували там у пастці, ховаючись у підвалах розбомблених котеджів, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що евакуацію через Дніпро проводять виключно у крайніх випадках.

Тим, у кого просто струс мозку або рани на тілі, пропонують продовжувати битися. Бойовим медикам довелося опанувати навички проведення ампутацій у польових умовах через затримки з евакуацією солдатів, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Педенко зазначив, що перетинати річку вкрай небезпечно.

Перетинати річку настільки небезпечно, що, якщо ми хочемо відправити човни для ротації військ або евакуації поранених, нам доводиться чекати, поки туман або дощ не завадять безпілотникам. Росіяни використовуватимуть близько 15 дронів, щоб знищити один човен. Тому найскладніша частина бою тут - це логістика, - пояснює військовий. Поширити

За словами Педенка, завдяки надходженню американської зброї до лінії фронту кількість ворожих авіабомб, які скидаються на позиції українських військових, скоротилась з 80 на день до чотирьох.

Однак військовий попереджає, що ключовою проблемою залишається невелика кількість ще вцілілих укриттів.