Протягом останніх 9 місяців підрозділи морської піхоти ЗСУ утримують невеликий плацдарм у Кринках на лівобережжі Херсонщини в надскладних умовах із численними втратами.
Головні тези:
- Бій за Кринки на Херсонщині - одна з найважчих і широко відомих битв в українській війні.
- Українські війська утримують невеликий плацдарм, відбиваючи постійні атаки із численними втратами.
- Морська піхота ЗСУ веде запеклі бої, визиваючи порівняння із військовими конфліктами минулих років.
- Надходження американської зброї збільшило ефективність українських оборонців, але проблемою залишається недостатня кількість укриттів.
- Бій за Кринки показує наскільки складною може бути війна та вимагає від військових високого рівня готовності та військової майстерності.
Як проходять бої за Кринки і чому це одне з найважчих протистоянь у війні
За словами заступника командира 503-го батальйону 38-ї бригади морської піхоти, 27-річного майора Сергія Педенка, російські окупанти не можуть збагнути, як українським військовим вдається утримувати цей клаптик берегової лінії.
Він порівняв протистояння у Кринках з однією з найкатастрофічніших десантних кампаній у військовій історії - спробою 1915 року захопити Дарданелли на території сучасної Туреччини.
Тоді союзні війська чисельністю майже 500 тис осіб зазнали втрат близько 220 тис військових.
Як змінилась ситуація із надходженням озброєнь від США
Він і його люди пройшли підготовку до висадки морського десанту під керівництвом Королівської морської піхоти в Портсмуті, але жодні навчання не могли повністю підготувати їх до реальності, в якій над головою літають десятки ворожих дронів.
Підкреслюється, що евакуацію через Дніпро проводять виключно у крайніх випадках.
Педенко зазначив, що перетинати річку вкрай небезпечно.
За словами Педенка, завдяки надходженню американської зброї до лінії фронту кількість ворожих авіабомб, які скидаються на позиції українських військових, скоротилась з 80 на день до чотирьох.
Однак військовий попереджає, що ключовою проблемою залишається невелика кількість ще вцілілих укриттів.
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