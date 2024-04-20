По информации журналистов издания The Washington Post, после одобрения Конгрессом финансирования помощи Украине Киев менее чем через неделю получит новый военный пакет от Вашингтона.

Что известно о сроках прибытия оружия от США в Украину

Авторы материала отмечают, что уже 20 апреля Палата представителей Конгресса США наконец-то рассмотрит финансирование помощи Украине.

В случае принятия предложенного спикером Палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном проекта, уже на следующей неделе его рассмотрит Сенат.

После одобрения Сенатом документ отправят на подпись президенту Джо Байдену.

По словам собеседников в Пентагоне, американские военные уже заранее начали готовить новый пакет военной помощи Украине.

После принятия закона о помощи Украине понадобится меньше недели, прежде чем часть оружия попадет на поле боя, отмечает один из собеседников издания. Поделиться

Что именно войдет в первую партию оружия и в каком количестве пока неизвестно.

По мнению авторов материала, в новый пакет войдут 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, реактивные снаряды средней дальности.

Вероятно, США могут передать Украине дополнительные средства ПВО и зенитные ракеты.

Что известно о принятии Конгрессом предложенного Джонсоном проекта помощи Украине

Законопроект Джонсона предусматривает выделение в помощь Украине 60,84 млрд долларов.

Из них 23,2 млрд будут израсходованы на пополнение американских вооружений и запасов, которые будут переданы Украине.

Остальные средства будут распределены следующим образом:

13,8 млрд — на закупку передовых систем вооружений, оборонной продукции и оборонных услуг для Украины;

11,3 млрд — на текущие военные операции США в Европе;

26 млн — на продолжение надзора и подотчетности за помощью.

Законопроектом также предусмотрена прямая финансовая помощь украинскому бюджету на 7,85 млрд. долларов.

Однако планируется, что эти средства будут предоставлены Украине в кредит.

Законопроект, предложенный Джонсоном также предусматривает возможность списания этого кредита по решению президента, однако после 5 ноября, когда в США пройдут президентские выборы.

Джонсон в своем законопроекте предусмотрел запрет украинского правительства использовать эти средства на выплаты пенсий.

Еще одним интересным моментом в законопроекте является обязательство президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Президент может отказаться от передачи ATACMS, если передача навредит национальным интересам США.

Еще один предложенный Джонсоном законопроект предусматривает принятие закона, позволяющего президенту США передавать Украине арестованные российские активы.

Как ожидается, этот законопроект позволит Украине получить до 8 млрд. российских активов, арестованных в США.

Палата представителей начнет работу в 16 часов по киевскому времени.

Законопроект о помощи Украине пока стоит третьим в очереди на рассмотрение.

Среди всех поданных поправок в сессионный зал будут вынесены только четыре, на обсуждение каждой предполагается 10 минут времени — так что "поправочный спам" не должен особенно затянуть процесс.

Решающие голосования за все законопроекты должны пройти в 20:00-20:30 по киевскому времени.