Журналісти WP назвали терміни прибуття американської зброї в Україну

За інформацією журналістів видання The Washington Post, після схвалення Конгресом фінансування допомоги Україні, Київ менше ніж за тиждень отримає новий військовий пакет від Вашингтону.

Що відомо про терміни прибуття зброї від США в Україну

Автори матеріалу зазначають, що вже 20 квітня Палата представників Конгресу США нарешті розгляне фінансування допомоги Україні.

У разі ухвалення запропонованого спікером Палати представників, республіканцем Майком Джонсоном проекту, вже наступного тижня його розгляне Сенат.

Після схвалення Сенатом документ відправлять на підпис президенту Джо Байдену.

За словами співрозмовників видання у Пентагоні, американські військові вже заздалегідь почали готувати новий пакет військової допомоги Україні.

Після ухвалення закону про допомогу Україні знадобиться менше тижня, перш ніж частина зброї потрапить на поле бою, — зазначає один зі співрозмовників видання. Поширити

Що саме увійде в першу партію зброї і в якій кількості — наразі невідомо.

На думку авторів матеріалу, до нового пакету увійдуть 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, реактивні снаряди середньої дальності.

Йомовірно, США також можуть передати Україні додаткові засоби ППО та зенітні ракети.

Що відомо про ухвалення Конгресом запропонованого Джонсоном проекту допомоги Україні

Законопроект Джонсона передбачає виділення на допомогу Україні 60,84 млрд доларів.

З них 23,2 млрд будуть витрачені на поповнення американських озброєнь та запасів, які будуть передані Україні.

Решта коштів буде розподілена наступним чином:

13,8 млрд — на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд — на поточні військові операції США в Європі;

26 млн — на продовження нагляду та підзвітності за допомогою.

Законопроектом також передбачена пряма фінансова допомога українському бюджету на 7,85 млрд доларів.

Однак планується, що ці кошти будуть надані Україні в кредит.

Законопроект, запропонований Джонсоном, також передбачає можливість списання цього кредиту за рішенням президента, однак після 5 листопада, коли в США пройдуть президентські вибори.

Джонсон у своєму законопроекті передбачив заборону українському уряду використовувати ці кошти на виплати пенсій.

Ще одним цікавим моментом в законопроекті є зобов’язання президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Президент може відмовитися від передачі ATACMS, якщо передача зашкодить національним інтересам США.

Ще один запропонований Джонсоном законопроект передбачає ухвалення закону який дозволяє президенту США передавати Україні заарештовані російські активи.

Як очікується, цей законопроект дозволить Україні отримати до 8 млрд російських активів, арештованих в США.

Палата представників почне роботу о 16 годині за київським часом.

Законопроект щодо допомоги Україні поки стоїть третім у черзі на розгляд.

Серед усіх поданих поправок у сесійну залу будуть винесені лише чотири, на обговорення кожної передбачається 10 хвилин часу — тож "поправковий спам" не має особливо затягнути процес.

Вирішальні голосування за всі законопроекти мають відбутися о 20:00-20:30 за київським часом.