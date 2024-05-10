Сі Цзіньпін намагався посварити ЄС та США під час візиту до Європи — Bloomberg

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час візиту до країн ЄС намагався вплинути на відносини європейських партнерів зі США.

Що відомо про спроби Сі Цзіньпіна погіршити відносини між ЄС та США

Журналісти видання зазначають, що за результатами візиту до Франції лідеру КНР майже нічого не вдалось досягти.

Однак більш результативними для нього виявились візити до Сербії та Угорщини.

Хоча Сі говорив про необхідність уникнути нової холодної війни, його дипломатія відродила розбіжності минулої війни, нацькувавши Схід Європи на Захід, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що лідер Франції Еммануель Макрон мав сподівання встановити більші тісні особисті зв’язки із Сі Цзіньпіном і переконати його вплинути на кремлівського диктатора Володимира Путіна та припинити розв’язану ним злочинну війну проти України.

Однак лідер КНР фактично не змінив власної позиції стосовно злочинної війни Кремля проти України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підкреслила екзистенційний характер війни, та лідер КНР закликав уникати критики у бік Китаю з цього приводу.

Журналісти видання зазначають, що Сі Цзіньпін мав наміри вплинути на відносини ЄС та США, внесши у ніх розлад, однак це навряд чи йому вдалось.

Що відомо про візит Сі Цзіньпіна до Угорщини

У рамках візиту до Угорщини лідер КНР оголосив про готовність спрямувати нову хвилю інвестицій до цієї країни.

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі Угорщина стикається із нестачею коштів для фінансування подальшого зростання економічних показників.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що серед підписаних угод в рамках візиту лідера КНР до країни — кошти на вартісну модернізацію старої залізничної мережі країни, а також будівництво відкладеного сполучення між аеропортом Будапешта і центром столиці.

Угорщина також заявила про наміри поглиблювати співробітництво з китайською компанією Huawei.