Солдати РФ знайшли нову зброю проти українських FPV-дронів

Дробовик проти FPV-дронів

Журналісти звертають увагу на те, що українські воїни скидають на російські позиції приблизно 100 тисяч FPV-дронів щомісяця.

Російським засобам РЕБ, а також системам ППО не вдається справитися з таким потоком.

Солдати РФ усвідомили це й почали збивати українські БПЛА за допомогою дробовики.

Дробовик, що стріляє картеччю, — гідна зброя для оборони. Зрештою, двофунтовий FPV-безпілотник за розміром і швидкістю приблизно дорівнює птаху. Швидкий стрілець може полювати на FPV-безпілотник, як на качку, — зазначає видання Forbes. Поширити

Однак проблеми все одно залишаються. Як вдалося дізнатися журналістам, російським окупантам бракує цієї зброї для захисту. Деякі солдати навіть просять цивільних купити для нього дробовик і відправити його на передову.

Солдатів РФ навчають ухилятися від українських дронів

Як вдалося дізнатися Forbes, принаймні один російський підрозділ навчає своїх солдатів бігати по колу в спробі ухилитися від дронів FPV.

Однак численні відео, які публікують в мережі бійці ЗСУ, підтверджують той факт, що втеча не рятує російських загарбників від “українських пташок”.

За словами фахівці з безпілотників Семюела Бендетта, якщо FPV вибухає в безпосередній близькості, він однаково може поранити і покалічити, навіть якщо початковий удар дрона буде невдалим.