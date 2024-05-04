Солдати РФ знайшли нову зброю проти українських FPV-дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ знайшли нову зброю проти українських FPV-дронів

FPV-дрони
Джерело:  Forbes

Згідно з даними Forbes, російські загарбники вчаться збивати українські FPV-дрони з дробовика.

Дробовик проти FPV-дронів

Журналісти звертають увагу на те, що українські воїни скидають на російські позиції приблизно 100 тисяч FPV-дронів щомісяця.

Російським засобам РЕБ, а також системам ППО не вдається справитися з таким потоком.

Солдати РФ усвідомили це й почали збивати українські БПЛА за допомогою дробовики.

Дробовик, що стріляє картеччю, — гідна зброя для оборони. Зрештою, двофунтовий FPV-безпілотник за розміром і швидкістю приблизно дорівнює птаху. Швидкий стрілець може полювати на FPV-безпілотник, як на качку, — зазначає видання Forbes.

Однак проблеми все одно залишаються. Як вдалося дізнатися журналістам, російським окупантам бракує цієї зброї для захисту. Деякі солдати навіть просять цивільних купити для нього дробовик і відправити його на передову.

Солдатів РФ навчають ухилятися від українських дронів

Як вдалося дізнатися Forbes, принаймні один російський підрозділ навчає своїх солдатів бігати по колу в спробі ухилитися від дронів FPV.

Однак численні відео, які публікують в мережі бійці ЗСУ, підтверджують той факт, що втеча не рятує російських загарбників від “українських пташок”.

За словами фахівці з безпілотників Семюела Бендетта, якщо FPV вибухає в безпосередній близькості, він однаково може поранити і покалічити, навіть якщо початковий удар дрона буде невдалим.

Вони просто спалюють нас... Всього один безпілотник, що вибухнув, розриває вас на частини, — розповів журналістам один з російських окупантів.

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