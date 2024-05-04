Солдати РФ знайшли нову зброю проти українських FPV-дронів

Згідно з даними Forbes, російські загарбники вчаться збивати українські FPV-дрони з дробовика.
Дробовик проти FPV-дронів
Журналісти звертають увагу на те, що українські воїни скидають на російські позиції приблизно 100 тисяч FPV-дронів щомісяця.
Російським засобам РЕБ, а також системам ППО не вдається справитися з таким потоком.
Солдати РФ усвідомили це й почали збивати українські БПЛА за допомогою дробовики.
Однак проблеми все одно залишаються. Як вдалося дізнатися журналістам, російським окупантам бракує цієї зброї для захисту. Деякі солдати навіть просять цивільних купити для нього дробовик і відправити його на передову.
Солдатів РФ навчають ухилятися від українських дронів
Як вдалося дізнатися Forbes, принаймні один російський підрозділ навчає своїх солдатів бігати по колу в спробі ухилитися від дронів FPV.
Однак численні відео, які публікують в мережі бійці ЗСУ, підтверджують той факт, що втеча не рятує російських загарбників від “українських пташок”.
За словами фахівці з безпілотників Семюела Бендетта, якщо FPV вибухає в безпосередній близькості, він однаково може поранити і покалічити, навіть якщо початковий удар дрона буде невдалим.
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