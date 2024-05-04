За інформацією журналістів The New York Times, переважна частина західної військової допомоги надійде до України лише через кілька місяців.

Що відомо про терміни надходження західної військової допомоги до України

Журналісти видання зазначають, що Україна вже отримала від США в рамках нового пакету допомоги протитанкові засоби та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм. Однак ключові поставки важкої техніки, систем ППО та артилерії від США, Великої Британії та Німеччини очікується лише за кілька місяців.

Із посиланням на власні джерела журналісти видання зазначають, що наразі українські військові вже отримали ракети до систем ЗРК Patriot, які надійшли з Іспанії до Польщі.

Загалом, наданий пакет західної підтримки Україні наразі оцінюється в 1 млрд євро.

Однак, як йдеться у матеріалі видання, більшість важких озброєнь надходять до України за складними логістичними схемами і потребують посиленної охорони під час транспортування.

Це стосується бойових машин, катерів, гармат та інших систем, які перевозять морем та залізницею.

За словами американських посадовців, навіть деякі види боєприпасів, фінансування яких було затверджено в рамках нової допомоги, можуть прибути не раніше кінця літа. Така затримка пов'язана з великою кількістю замовлень та необхідністю їх виробництва та доставки.

Чи є загроза наступу армії РФ в Україні протягом травня та червня

За словами колишнього заступника керівника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, саме в травні-червні стане остаточно зрозуміло, чи здатна Україна попри всі складнощі побудувати потужну оборону для стримування наступу армії РФ.

Саме травень-червень — це буде той час, коли вирішиться і вирішується питання стосовно того, чи Україна буде спроможна, попри всі складнощі в озброєнні і технікі постачання, і в питаннях мобілізації, тобто укомплектування частин на передовій, швидко сформувати систему оборони, яка дозволить зупинити просування ворога, поки ще тактичного рівня, — підкреслює військовий. Поширити

За його словами, українські військові мають стабілізувати лінію фронту і зупинити просування російських окупантів.