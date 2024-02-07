Українка померла через грубе поводження прикордонників РФ — ЗМІ
Категорія
Події
Дата публікації

Українка померла через грубе поводження прикордонників РФ — ЗМІ

Армія РФ
Джерело:  online.ua

Літня українка загибла поблизу єдиного діючого прикордонного пункту пропуску між країною-агресоркою РФ та Україною через грубе поводження з боку російських прикордонників. 

Що відомо про загибель українки через дії прикордонників РФ

За інформацією Telegram-каналу “Попіл”, інцидент мав місце в другій половині січня на нейтральній території між КПП "Колотилівка" (Бєлгородська область) і КПП "Покровка" (Сумська область).

Літній українці, з якою грубо спілкувалися російські прикордонники, стало погано під час переходу. Її без свідомості виявив в нейтральній зоні хлопець, який йшов за нею через гуманітарний коридор. Поки він намагався привести її до тями, вона померла, - зазначається у публікації.

При цьому зазначається, що ні українські, ні російські прикордонники не мають права заходити на територію нейтральної зони.

Через це чоловіку, який виявив тіло мертвої жінки, довелось тягнути його до українського КПП.

На фото, яке, ймовірно, зробив очевидець, - жінка, одягнена в темний верхній одяг, на ній також – світлий головний убір. Українка лежить поперек стежки, протоптаної в снігу. Поруч, очевидно, сумка з її речами. 

Що відомо про затримання у Росії волонтерки через підтримку України

У російському Бєлгороді заарештували дівчину-волонтера, яка допомагала українським громадянам повернутись додому з Росії. 

За даними інформаційного центру “Попіл”, Надію Россінську заарештували за звинуваченнями у публічних закликах до здійснення діяльності проти безпеки країни-агресорки РФ.

Россінська очолювала громадську організацію, яка допомогала громадянам України повернутись з РФ.

Перехід здійснювався через єдиний діючий КПП на кордоні між РФ та Україною у Колотилівці.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ формує загони з ФСБ для укріплення кордону з Україною — ГУР
ГУР
ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДРГ росіян намагалась прорвати кордон у Сумській області
Сергій Наєв
ДРГ росіян намагалась прорвати кордон у Сумській області
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі анонсували посилення контролю та активізацію перевірок на кордоні з Україною
кордон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?