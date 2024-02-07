Літня українка загибла поблизу єдиного діючого прикордонного пункту пропуску між країною-агресоркою РФ та Україною через грубе поводження з боку російських прикордонників.

Що відомо про загибель українки через дії прикордонників РФ

За інформацією Telegram-каналу “Попіл”, інцидент мав місце в другій половині січня на нейтральній території між КПП "Колотилівка" (Бєлгородська область) і КПП "Покровка" (Сумська область).

Літній українці, з якою грубо спілкувалися російські прикордонники, стало погано під час переходу. Її без свідомості виявив в нейтральній зоні хлопець, який йшов за нею через гуманітарний коридор. Поки він намагався привести її до тями, вона померла, - зазначається у публікації. Поширити

При цьому зазначається, що ні українські, ні російські прикордонники не мають права заходити на територію нейтральної зони.

Через це чоловіку, який виявив тіло мертвої жінки, довелось тягнути його до українського КПП.

На фото, яке, ймовірно, зробив очевидець, - жінка, одягнена в темний верхній одяг, на ній також – світлий головний убір. Українка лежить поперек стежки, протоптаної в снігу. Поруч, очевидно, сумка з її речами.

Що відомо про затримання у Росії волонтерки через підтримку України

У російському Бєлгороді заарештували дівчину-волонтера, яка допомагала українським громадянам повернутись додому з Росії.

За даними інформаційного центру “Попіл”, Надію Россінську заарештували за звинуваченнями у публічних закликах до здійснення діяльності проти безпеки країни-агресорки РФ.

Россінська очолювала громадську організацію, яка допомогала громадянам України повернутись з РФ.

Перехід здійснювався через єдиний діючий КПП на кордоні між РФ та Україною у Колотилівці.