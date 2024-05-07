За словами офіцера артилерійської 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимира Назаренка, окупаційна армія РФ в районі Часового Яру вдається до диких речей, намагаючись досягти хоча б якихось успіхів.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
Він підкреслив, що російські окупанти постійно намагаються знайти якісь нові способи та тактики для прориву оборони українських військових.
Як змінить ситуацію надходження Україні військової допомоги від партнерів
За словами військового експерта, ветерана АТО Євгена Дикого в інтерв'ю "Українському радіо", допомога від партнерів, насамперед США, вже на шляху до України.
Зокрема, з огляду на це артилерія ЗСУ вже перестала нормувати боєприпаси і задіяла так звані недоторкані запаси.
На його переконання, допомога від США у дуже короткі терміни надійде в Україну.
Він наголосив, що частина допомоги має надійти вже найближчими днями і почне змінювати ситуацію на фронті.
Наразі, за його словами, в Україні залишається проблема із нестачею особового складу.
Дикий зазначив, що сьогодні важко відповісти скільки російські окупанти ще зможуть триматися на "м’ясних" штурмах.
При цьому зазначив, що, з практичної точки зору, краще переоцінити ворога, аніж недооцінити.
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