За словами офіцера артилерійської 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимира Назаренка, окупаційна армія РФ в районі Часового Яру вдається до диких речей, намагаючись досягти хоча б якихось успіхів.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Ситуація вже котрий місяць залишається дуже напруженою. Ворог не збавляє темпів, спроб просуватися. Немає перепочинку, не вщухають обстріли. То на одну посадку, то на іншу ворог постійно намагається сунути. Це як малі штурмові групи, вони намагаються максимально приховано, під прикриттям рухатися. Бувають штурми й із застосуванням легкої броньованої техніки, танків. Іноді це кілька одиниць, а іноді й десятки, — зазначає Назаренко. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти постійно намагаються знайти якісь нові способи та тактики для прориву оборони українських військових.

Їхня фантазія не має меж, вони роблять ті дикі речі, які схожі на колхоз. Оці мангали, весь світ сміється. Вони пробують різні методи. На жаль, вони вчаться на помилках і розвиваються. Їм постійно підвозять резерви, постійно поповнюють особовий склад. У них величезні втрати, особливо під час штурмів. 99% цих штурмів невдалі, навіть попри підготовку, їхню артилерійську роботу. Активно використовують БПЛА як для розвідки, так і ударні, — підкреслив військовий. Поширити

Як змінить ситуацію надходження Україні військової допомоги від партнерів

За словами військового експерта, ветерана АТО Євгена Дикого в інтерв'ю "Українському радіо", допомога від партнерів, насамперед США, вже на шляху до України.

Зокрема, з огляду на це артилерія ЗСУ вже перестала нормувати боєприпаси і задіяла так звані недоторкані запаси.

На його переконання, допомога від США у дуже короткі терміни надійде в Україну.

Поки доїжджає те, що в дорозі, то ми вже дозволили собі розпакувати деякі запаси, які до цього були недоторкуванними. Ми залишали якийсь НЗ на випадок прориву фронту. А тепер, коли ми вже бачимо, де саме ящики із новими снарядами в дорозі, то цей НЗ ми можемо дозволити собі використати. Артилерія оживає вже зараз. Бог війни повертається і це дуже багато на що вплине. Як простий піхотинець скажу, що воювати, коли в тебе є прикриття артилерії і без цього, то це дві дуже різні війни, — підкреслив Дикий. Поширити

Він наголосив, що частина допомоги має надійти вже найближчими днями і почне змінювати ситуацію на фронті.

Наразі, за його словами, в Україні залишається проблема із нестачею особового складу.

Але, що стосується людей, то ні Петр Павел, ні Джо Байден нам людей не дадуть. Людей маємо мобілізувати ми, — підкреслив Байден. Поширити

Дикий зазначив, що сьогодні важко відповісти скільки російські окупанти ще зможуть триматися на "м’ясних" штурмах.

За попередніми оцінками, десь в квітні вони мали видихнутися, не на завжди, але в них мала настати оперативна пауза, поки вони нагребуть оцих 300 тис мобіків. Цього не відбулося. Тобто ми десь щось не дооцінили по їхній можливості поповнювати втрати. Ми не бачимо в них формувань якихось нових резервів, нових ударних груп. Оці всі байки про 85 тис навпроти Сум, то все їх інформаційні операції. Реально там не 85 тисяч, а 8,5 тис. Відчуйте різницю. Але поповнювати втрати на фронті вони поки спромоглися. Хоча, за більшістю оцінок, в тому числі і за моїми, в квітні вже мали видихнутися. Тобо до кінця пазлик не складається, — пояснює військовий аналітик. Поширити

При цьому зазначив, що, з практичної точки зору, краще переоцінити ворога, аніж недооцінити.