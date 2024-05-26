Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною. Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

РФ збирає ще одне угруповання військ для нового наступу

Глава держави Володимир Зеленський записав звернення у зруйнованій друкарні у Харкові, яку днями атакували росіян. Це було одне з найбільших в Європі поліграфічних підприємств.

Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу, — сказав президент. Поширити

Зеленський заявив, що росіяни збирають інше угрупування військ біля кордону з Україною, щоб почати наступ.

Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, — ред.) — біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру. Володимир Зеленський Президент України

Яка ситуація у Харкові та області

Російські війська 10 травня пішли у наступ на півночі Харківської області. Наразі бої точаться у Вовчанську та сусідніх населених пунктах.

Раніше у Генштабі заявили, що росіян на півночі вдалося зупини, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти зав'язли у вуличних боях у Вовчанську.

При цьому російські війська щодня обстрілюють Харків. Так, 25 травня, окупанти вдарили по "Епіцентру", де було багато людей. Відомо, що внаслідок атаки 12 людей загинули, понад 40 осіб отримали порання.

25 травня росіяни ще раз вдарили по центру Харкова. Постраждали близько 25 осіб.