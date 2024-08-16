На території російського Примор'я стався масштабний блекаут. Через аварію на лінії Приморської ГРЕС - Хехцир-2 без світла залишились понад 1,8 млн жителів.

Що відомо про масштабний блекаут у російському Приморському краї

За інформацією РосЗМІ, через масштабне відключення світла перестали працювати банкомати, світлофори, припинений рух електротранспорту, зокрема, приміських електричок.

Російська влада в Приморському краї обіцяє усунути наслідки "протягом години".

РосЗМІ повідомляють, що у Владивостоці та інших містах перестали працювати банкомати, світлофори, не ходять поїзди й електрички, люди застрягли в ліфтах.

Без світла також залишились лікарні, будинки й торгові центри.

Повний блекаут у Владивостоці. У місцевих жителів паніка. У застряглих ліфтах залишаються десятки людей, - йдеться в одному з повідомлень. Поширити

Що відомо про схожі нещодавні інциденти на території РФ

У середині липня через масштабний збій у роботі Ростовської атомної електростанції без світла залишились більше мільйона місцевих жителів.

Як повідомило, російське міністерство енергетики, в енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС були введені тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт.

За їх даними, енергоблок нібито було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі. Ростовська АЕС складається із чотирьох енергоблоків. Це найбільша станція півдні Росії, її потужність становить 4 ГВт. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області.

Водночас, російські ЗМІ заявляють, що без електропостачання залишились близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській, Волгоградській областях.