На территории русского Приморья произошел масштабный блекаут. Из-за аварии на линии Приморской ГРЭС - Хехцир-2 без света остались более 1,8 млн. жителей.

Что известно о масштабном блекауте в российском Приморском крае

По информации РосСМИ, из-за масштабного отключения света перестали работать банкоматы, светофоры, прекращено движение электротранспорта, в частности пригородных электричек.

Российские власти в Приморском крае обещают устранить последствия "в течение часа".

РосСМИ сообщают, что во Владивостоке и других городах перестали работать банкоматы, светофоры, не ходят поезда и электрички, люди застряли в лифтах.

Без света остались больницы, дома и торговые центры.

Полный блекаут во Владивостоке. У местных жителей паника. В застрявших лифтах остаются десятки человек, говорится в одном из сообщений. Поделиться

Что известно о подобных недавних инцидентах на территории РФ

В середине июля из-за масштабного сбоя в работе Ростовской атомной электростанции без света осталось более миллиона местных жителей.

Как сообщило российское министерство энергетики, в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.

По их данным, энергоблок якобы был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Это самая большая станция на юге России, ее мощность составляет 4 ГВт. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.

В то же время российские СМИ заявляют, что без электроснабжения осталось около миллиона потребителей в Ростовской, Краснодарской, Волгоградской областях.