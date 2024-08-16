На территории русского Приморья произошел масштабный блекаут. Из-за аварии на линии Приморской ГРЭС - Хехцир-2 без света остались более 1,8 млн. жителей.
Главные тезисы
- Более 1,8 млн жителей Приморья остались без света из-за аварии на линии Приморской ГРЭС - Хехцир-2.
- Последствия блекаута включают остановку банкоматов, светофоров, электротранспорта и других систем.
- Российские власти обещают устранить последствия масштабного отключения света в течение часа.
- Подобные инциденты с отключением электроснабжения происходили и в других регионах России, таких как Ростовская область.
Что известно о масштабном блекауте в российском Приморском крае
По информации РосСМИ, из-за масштабного отключения света перестали работать банкоматы, светофоры, прекращено движение электротранспорта, в частности пригородных электричек.
Российские власти в Приморском крае обещают устранить последствия "в течение часа".
РосСМИ сообщают, что во Владивостоке и других городах перестали работать банкоматы, светофоры, не ходят поезда и электрички, люди застряли в лифтах.
Без света остались больницы, дома и торговые центры.
Что известно о подобных недавних инцидентах на территории РФ
В середине июля из-за масштабного сбоя в работе Ростовской атомной электростанции без света осталось более миллиона местных жителей.
Как сообщило российское министерство энергетики, в энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
По их данным, энергоблок якобы был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Это самая большая станция на юге России, ее мощность составляет 4 ГВт. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.
В то же время российские СМИ заявляют, что без электроснабжения осталось около миллиона потребителей в Ростовской, Краснодарской, Волгоградской областях.
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