Генштаб звітував про успіхи Сил оборони України на фронті

Оперативна інформація станом на 16:00 21.06.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки загарбників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих авіаційних бомб, та здійснив 152 артилерійські обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора в районах Кам’янки та в бік Красного Першого. Противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Комісарове.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Голубівки, ще одне боєзіткнення поблизу Загризового триває до цього часу.

На Лиманському напрямку відбулося 11 боєзіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, у напрямку Чернещини, Ольгівки, Нового Миру, Карпівки. Чотири боєзіткнення на даний час тривають.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Григорівки, дотепер не вщухає одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік Предтечиного. Дотепер триває одне боєзіткнення.