Генштаб отчитался об успехах Сил обороны Украины на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районах Каменки и в сторону Красного Первого.

На Купянском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Голубовки, еще одно боестолкновение вблизи Загрызового продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении произошло 11 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки, до сих пор не утихает одно боестолкновение.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.