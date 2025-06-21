Генштаб отчитался об успехах Сил обороны Украины на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб отчитался об успехах Сил обороны Украины на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 77 боевых столкновений, украинские защитники отразили многочисленные атаки врага.
  • Российские захватчики совершили авиационные удары и артиллерийские обстрелы по различным направлениям, однако украинские военные успешно держат оборонительные позиции.

Актуальная ситуация на фронте 21 июня

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районах Каменки и в сторону Красного Первого.

  • На Купянском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Голубовки, еще одно боестолкновение вблизи Загрызового продолжается до сих пор.

  • На Лиманском направлении произошло 11 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

  • На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки, до сих пор не утихает одно боестолкновение.

  • На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

  • На Торецком направлении захватчики семь раз атаковали в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.

  • Высокая активность врага в настоящее время сохраняется на Покровском направлении до сих пор. Враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономическое, Сухой Яр.

  • На Новопавловском направлении агрессор четырежды пытался идти вперед в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Свободное Поле.

  • На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобково и Степногорск.

  • На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Казачье Херсонской области.

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