Генштаб отчитался об успехах Сил обороны Украины на фронте

С начала суток на фронте произошло 77 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Главные тезисы
- На фронте произошло 77 боевых столкновений, украинские защитники отразили многочисленные атаки врага.
- Российские захватчики совершили авиационные удары и артиллерийские обстрелы по различным направлениям, однако украинские военные успешно держат оборонительные позиции.
Актуальная ситуация на фронте 21 июня
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.06.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районах Каменки и в сторону Красного Первого.
На Купянском направлении наши воины отразили одну атаку врага в районе Голубовки, еще одно боестолкновение вблизи Загрызового продолжается до сих пор.
На Лиманском направлении произошло 11 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки, до сих пор не утихает одно боестолкновение.
На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Торецком направлении захватчики семь раз атаковали в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки.
Высокая активность врага в настоящее время сохраняется на Покровском направлении до сих пор. Враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономическое, Сухой Яр.
На Новопавловском направлении агрессор четырежды пытался идти вперед в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Свободное Поле.
На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобково и Степногорск.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Казачье Херсонской области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-