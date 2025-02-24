ЄС ухвалив 16-ий пакет санкцій проти Росії — хто у списках

Рада ЄС прийняла 16-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, у день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти РФ

Зокрема санкції зачепили 74 танкери тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту в обхід попередніх санкцій.

А крім того, забороняють діяльність 8 росЗМІ в Європі.

Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda.

Ці ЗМІ відіграли важливу роль у розгортанні та підтримці агресивної війни Росії проти України, а також у дестабілізації сусідніх країн, ЄС та його держав-членів. Поширити

Також ЄС запроваджує заборону на транзакції для кредитних чи фінансових організацій, створених за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФП) Центрального банку Росії.

Про це повідомили у самій Європейській раді.

Там зазначили: також 13 російських банків відключено від платіжної системи SWIFT.

Рада узгодила значний перелік з 83 позицій, що включає 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі дронів, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до Росії, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення. Це включає доступ до їхніх потужностей і надання будь-яких послуг суднам або літакам.