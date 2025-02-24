ЄС ухвалив 16-ий пакет санкцій проти Росії — хто у списках

Рада ЄС прийняла 16-й пакет санкцій проти Росії 24 лютого, у день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Головні тези:
- 16-ий пакет санкцій ЄС проти Росії включає обмеження для 74 танкерів тіньового флоту РФ та 8 російських ЗМІ в Європі.
- ЄС також запроваджує заборону на транзакції для кредитних та фінансових організацій, що використовують СПФП Центрального банку Росії.
- У новому переліку санкцій 83 позиції, включаючи 48 осіб та 35 організацій, що загрожують територіальній цілісності України.
- 13 російських банків також відключено від платіжної системи SWIFT у рамках нових санкцій Європейського союзу.
- Ці санкції прийняті в день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
ЄС ухвалив новий пакет санкцій проти РФ
Зокрема санкції зачепили 74 танкери тіньового флоту РФ, які перевозять російську нафту в обхід попередніх санкцій.
А крім того, забороняють діяльність 8 росЗМІ в Європі.
Серед них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегічний фонд культури та Красная звезда / Tvzvezda.
Також ЄС запроваджує заборону на транзакції для кредитних чи фінансових організацій, створених за межами Росії, які використовують "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФП) Центрального банку Росії.
Про це повідомили у самій Європейській раді.
Там зазначили: також 13 російських банків відключено від платіжної системи SWIFT.
Рада узгодила значний перелік з 83 позицій, що включає 48 осіб та 35 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
ЄС забороняє будь-які транзакції з певними портами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі дронів, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів до Росії, або для обходу обмеження цін на нафту чи інших обмежувальних заходів суднами, які практикують нерегулярні та ризиковані морські перевезення. Це включає доступ до їхніх потужностей і надання будь-яких послуг суднам або літакам.
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