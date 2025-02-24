ЕС принял 16-й пакет санкций против России — кто в списках
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС принял 16-й пакет санкций против России — кто в списках

Council of the European Union
ЕС
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Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Главные тезисы

  • Новые санкции ЕС против России включают ограничения для 74 танкеров теневого флота и 8 российских СМИ в Европе.
  • Был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, использующих СПФП Центрального банка России.
  • Список санкций объединяет 83 позиции, включающие 48 человек и 35 организаций, угрожающих территориальной целостности Украины.
  • 13 российских банков также были отключены от платежной системы SWIFT в рамках последних мер противостояния.
  • Новые санкции Европейского союза были приняты в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

ЕС принял новый пакет санкций против РФ

В частности, санкции затронули 74 танкера теневого флота РФ, которые перевозят российскую нефть в обход предыдущих санкций.

Кроме того, запрещают деятельность 8 росСМИ в Европе.

Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / TVvezda.

Эти СМИ сыграли важную роль в развертывании и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

Также ЕС вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых организаций, созданных вне России, использующих "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФП) Центрального банка России.

Об этом сообщили в самом Европейском совете.

Там отметили: также 13 российских банков отключены от платежной системы SWIFT.

Совет согласовал значительный перечень с 83 позиций, включающий 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для передачи дронов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер суднами, практикующими нерегулярные и рискованные морские перевозки. Это включает доступ к их мощностям и предоставление любых услуг судам или самолетам.

Сегодняшний пакет включает в себя дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, отражающие торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения по продаже или предоставлению услуг и программного обеспечения, депозитов и криптовалютных кошельков, а также транспортных перевозок.

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