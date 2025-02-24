ЕС принял 16-й пакет санкций против России — кто в списках

Совет ЕС принял 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в день третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Главные тезисы
- Новые санкции ЕС против России включают ограничения для 74 танкеров теневого флота и 8 российских СМИ в Европе.
- Был введен запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, использующих СПФП Центрального банка России.
- Список санкций объединяет 83 позиции, включающие 48 человек и 35 организаций, угрожающих территориальной целостности Украины.
- 13 российских банков также были отключены от платежной системы SWIFT в рамках последних мер противостояния.
- Новые санкции Европейского союза были приняты в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
ЕС принял новый пакет санкций против РФ
В частности, санкции затронули 74 танкера теневого флота РФ, которые перевозят российскую нефть в обход предыдущих санкций.
Кроме того, запрещают деятельность 8 росСМИ в Европе.
Среди них: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Стратегический фонд культуры и Красная звезда / TVvezda.
Также ЕС вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых организаций, созданных вне России, использующих "Систему передачи финансовых сообщений" (СПФП) Центрального банка России.
Об этом сообщили в самом Европейском совете.
Там отметили: также 13 российских банков отключены от платежной системы SWIFT.
Совет согласовал значительный перечень с 83 позиций, включающий 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
ЕС запрещает любые транзакции с определенными портами и аэропортами в России, которые используются для передачи дронов, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию, или для обхода ограничения цен на нефть или других ограничительных мер суднами, практикующими нерегулярные и рискованные морские перевозки. Это включает доступ к их мощностям и предоставление любых услуг судам или самолетам.
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