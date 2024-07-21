Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс, запропонований республіканцем Дональдом Трампом у разі його перемоги на виборах, зіграв вирішальну роль у затримці ухвалення додаткового фінансування допомоги Україні Конгресом.

Що відомо про перешкоджання Джей Ді Венсом схваленню допомоги Україні від США

У матеріалі видання зазначається, що наразі Україна переживає складні часи на тлі гострої політичної боротьби у США напередодні президентських виборів.

Зокрема, журналісти зазначають, що обраний Трампом кандидат у віцепрезиденти США, сенатор від Огайо Джей Ді Венс, зіграв ключову роль у затримці Конгресом виділення додаткового фінансування Україні.

Джей Ді Венс

Зокрема, він стверджував, що виділені 60 млрд доларів додаткової допомоги не вплинуть на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

У матеріалі зазначається, що українські військові змушені тримати оборону у розв’язаній Росією війні, яка близька до глухого кута.

Коли лідери країн НАТО прямували на саміт до Вашингтона, російські ракети вдарили по містах України, убивши щонайменше 44 людини і майже знищивши головну дитячу онкологічну лікарню в Києві. Крім того, Україна заявила, що 20 000 дітей пропали безвісти, і менше ніж 600 було врятовано. Микола Кулеба заявив, що Путін перешкоджає їхньому звільненню, тому що "він чітко розуміє, що кожна викрадена дитина - це свідок військових злочинів”, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про ставлення ЄС до Трампа та його команди

Дональд Трамп та Джей Ді Венс також викликають занепокоєння в європейських політиків.