Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа перешкоджав ухваленню допомоги Україні
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Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа перешкоджав ухваленню допомоги Україні

Джей Ді Венс
Джерело:  The Times

Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс, запропонований республіканцем Дональдом Трампом у разі його перемоги на виборах, зіграв вирішальну роль у затримці ухвалення додаткового фінансування допомоги Україні Конгресом. 

Головні тези:

  • Джей Ді Венс виступав проти виділення додаткової допомоги Україні, стверджуючи, що це не вплине на ситуацію у війні з Росією.
  • Кандидат у віцепрезиденти США викликає занепокоєння в європейських політиків через проблеми в НАТО.
  • Україна переживає складні часи через політичну боротьбу у США та перешкоди у отриманні допомоги.
  • На тлі конфлікту Росії з Україною та занепокоєння ЄС до Трампа, облік витрат на оборону в НАТО залишається актуальним.
  • Важливо розуміти геополітичні наслідки дій Джей Ді Венса та відносин між США, Україною та ЄС у контексті світової політики.

Що відомо про перешкоджання Джей Ді Венсом схваленню допомоги Україні від США

У матеріалі видання зазначається, що наразі Україна переживає складні часи на тлі гострої політичної боротьби у США напередодні президентських виборів.

Зокрема, журналісти зазначають, що обраний Трампом кандидат у віцепрезиденти США, сенатор від Огайо Джей Ді Венс, зіграв ключову роль у затримці Конгресом виділення додаткового фінансування Україні.

Джей Ді Венс перешкоджав ухваленню Конгресом допомоги Україні
Джей Ді Венс

Зокрема, він стверджував, що виділені 60 млрд доларів додаткової допомоги не вплинуть на ситуацію у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

У матеріалі зазначається, що українські військові змушені тримати оборону у розв’язаній Росією війні, яка близька до глухого кута.

Коли лідери країн НАТО прямували на саміт до Вашингтона, російські ракети вдарили по містах України, убивши щонайменше 44 людини і майже знищивши головну дитячу онкологічну лікарню в Києві. Крім того, Україна заявила, що 20 000 дітей пропали безвісти, і менше ніж 600 було врятовано. Микола Кулеба заявив, що Путін перешкоджає їхньому звільненню, тому що "він чітко розуміє, що кожна викрадена дитина - це свідок військових злочинів”, - підкреслюється у матеріалі видання.

Що відомо про ставлення ЄС до Трампа та його команди

Дональд Трамп та Джей Ді Венс також викликають занепокоєння в європейських політиків.

Європа також повинна визнати, що Трамп і Венс мають рацію в тому, що деякі члени НАТО не справляються зі своїми обов'язками. Рік тому лише 11 із 32 країн досягли цільового показника у 2%. Столтенберг заявив, що цього року його досягнуть 18. Сер Кейр Стармер заявив, що Велика Британія збільшить витрати на оборону до 2,5% від ВВП, але не раніше 2025 року, - підкреслюють автори матеріалу.

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