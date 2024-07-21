Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, предложенный республиканцем Дональдом Трампом в случае его победы на выборах, сыграл решающую роль в задержке принятия дополнительного финансирования помощи Украине Конгрессом.

Что известно о препятствовании Джей Ди Венсом одобрению помощи Украине от США

В материале издания отмечается, что Украина переживает сложные времена на фоне острой политической борьбы в США накануне президентских выборов.

В частности, журналисты отмечают, что избранный Трампом кандидат в вице-президенты США, сенатор от Огайо Джей Ди Венс, сыграл ключевую роль в задержке Конгрессом выделения дополнительного финансирования Украине.

Джей Ди Вэнс

В частности, он утверждал, что выделенные 60 млрд долларов дополнительной помощи не повлияют на ситуацию в развязанной Россией преступной войне против Украины.

В материале отмечается, что украинские военные вынуждены держать оборону в развязанной Россией войне, близкой к тупику.

Когда лидеры стран НАТО направлялись на саммит в Вашингтон, российские ракеты ударили по городам Украины, убив минимум 44 человека и почти уничтожив главную детскую онкологическую больницу в Киеве. Кроме того, Украина заявила, что 20 000 детей пропали без вести, и менее 600 были спасены. Николай Кулеба заявил, что Путин препятствует их увольнению, потому что "он четко понимает, что каждый похищенный ребенок – это свидетель военных преступлений", - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Что известно об отношении ЕС к Трампу и его команде

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс также вызывают беспокойство у европейских политиков.