Кандидат в вице-президенты США от Трампа препятствовал принятию помощи Украине
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Кандидат в вице-президенты США от Трампа препятствовал принятию помощи Украине

Джей Ди Вэнс
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Источник:  The Times

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, предложенный республиканцем Дональдом Трампом в случае его победы на выборах, сыграл решающую роль в задержке принятия дополнительного финансирования помощи Украине Конгрессом.

Главные тезисы

  • Джей Ди Вэнс препятствовал принятию дополнительной помощи Украине, что вызывает обеспокоенность у европейских политиков и усиливает проблемы в НАТО.
  • Украина столкнулась с трудностями из-за политической борьбы в США, влияния на решения Конгресса и препятствий в получении помощи.
  • Российско-украинский конфликт и забота Евросоюза о поведении Трампа подчеркивают актуальность расходов на оборону в НАТО.
  • Геополитические последствия действий Джей Ди Венса и его отношений с Украиной, США и ЕС важны для понимания мировой политики.
  • Европейские политики выражают беспокойство по поводу отношений Трампа и его команды с НАТО, подчеркивая проблему с обязательствами по обороне.

Что известно о препятствовании Джей Ди Венсом одобрению помощи Украине от США

В материале издания отмечается, что Украина переживает сложные времена на фоне острой политической борьбы в США накануне президентских выборов.

В частности, журналисты отмечают, что избранный Трампом кандидат в вице-президенты США, сенатор от Огайо Джей Ди Венс, сыграл ключевую роль в задержке Конгрессом выделения дополнительного финансирования Украине.

Джей Ди Вэнс препятствовал принятию Конгрессом помощи Украине
Джей Ди Вэнс

В частности, он утверждал, что выделенные 60 млрд долларов дополнительной помощи не повлияют на ситуацию в развязанной Россией преступной войне против Украины.

В материале отмечается, что украинские военные вынуждены держать оборону в развязанной Россией войне, близкой к тупику.

Когда лидеры стран НАТО направлялись на саммит в Вашингтон, российские ракеты ударили по городам Украины, убив минимум 44 человека и почти уничтожив главную детскую онкологическую больницу в Киеве. Кроме того, Украина заявила, что 20 000 детей пропали без вести, и менее 600 были спасены. Николай Кулеба заявил, что Путин препятствует их увольнению, потому что "он четко понимает, что каждый похищенный ребенок – это свидетель военных преступлений", - подчеркивается в материале издания.

Что известно об отношении ЕС к Трампу и его команде

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс также вызывают беспокойство у европейских политиков.

Европа также должна признать, что Трамп и Вэнс правы в том, что некоторые члены НАТО не справляются со своими обязанностями. Год назад только 11 из 32 стран достигли целевого показателя в 2%. Столтенберг заявил, что в этом году его достигнут 18. Сэр Кейр Стармер заявил, что Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП, но не ранее 2025 года, - подчеркивают авторы материала.

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