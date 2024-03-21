Кремль поширює пропаганду про підготовку Україною юнаків-партизанів для війни проти РФ

РФ поширює фейкову інформацію, що Київ почав готувати юнаків воювати з російськими військами під час їх наступу на Сумському напрямку.

У ЦПД розвінчали новий фейк пропаганди РФ

Як зазначають російські пропагандисти «юнаки повинні будуть сформувати партизанські рухи та почати диверсії».

Ба більше, пропагандисти пишуть, що «Київ вже почав використовувати такий загін на одному з напрямків, внаслідок чого загинула шістнадцятирічна українка-медик 1 стрілецького батальйону 67 ОМБр ДУК з позивним «Троя».

Інформація про підготовку «юних партизанів» для боротьби з окупантами — чергові хворі фантазії російських пропагандистів, які не відповідають дійсності, — повідомили в ЦПД. Поширити

Інформація про те, що бойовій медикині, яка загинула, було 16 — також цинічна вигадка, оскільки Анастасія Мар'янчук «Троя» загинула від ворожого обстрілу у віці 22 років.

Центр вже пояснював, чому розмови про наступ на Суми — інформаційна атака ворога.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.