Кремль распространяет пропаганду о подготовке Украиной юношей-партизан для войны против РФ

РФ распространяет фейковую информацию, что Киев начал готовить юношей воевать с российскими войсками во время их наступления на Сумском направлении.

В ЦПД развенчали новый фейк пропаганды РФ

Как отмечают российские пропагандисты, «юноши должны будут сформировать партизанские движения и начать диверсии».

Более того, пропагандисты пишут, что « Киев уже начал использовать такой отряд на одном из направлений, в результате чего погибла шестнадцатилетняя украинка-медик 1 стрелкового батальона 67 ОМБр ДУК с позывным «Троя».

Информация о подготовке «юных партизан» для борьбы с оккупантами — дежурные не соответствующие действительности больные фантазии российских пропагандистов , — сообщили в ЦПИ. Поделиться

Информация о том, что погибшей боевой медикине было 16 — также циничный вымысел, поскольку Анастасия Марьянчук «Троя» погибла от вражеского обстрела в возрасте 22 лет.

Центр уже объяснял, почему разговоры о наступлении на Сумы — информационная атака врага.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

распространить панические настроения, уныние,

искусственно противопоставить гражданских и военных,

поссорить нас с нашими союзниками,

распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .