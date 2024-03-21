Кремль распространяет пропаганду о подготовке Украиной юношей-партизан для войны против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Кремль распространяет пропаганду о подготовке Украиной юношей-партизан для войны против РФ

ЦПД
Кремль распространяет пропаганду о подготовке Украиной юношей-партизан для войны против РФ
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РФ распространяет фейковую информацию, что Киев начал готовить юношей воевать с российскими войсками во время их наступления на Сумском направлении.

В ЦПД развенчали новый фейк пропаганды РФ

Как отмечают российские пропагандисты, «юноши должны будут сформировать партизанские движения и начать диверсии».

Более того, пропагандисты пишут, что « Киев уже начал использовать такой отряд на одном из направлений, в результате чего погибла шестнадцатилетняя украинка-медик 1 стрелкового батальона 67 ОМБр ДУК с позывным «Троя».

Информация о подготовке «юных партизан» для борьбы с оккупантами — дежурные не соответствующие действительности больные фантазии российских пропагандистов , — сообщили в ЦПИ.

Информация о том, что погибшей боевой медикине было 16 — также циничный вымысел, поскольку Анастасия Марьянчук «Троя» погибла от вражеского обстрела в возрасте 22 лет.

Центр уже объяснял, почему разговоры о наступлении на Сумы — информационная атака врага.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

  • подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

  • распространить панические настроения, уныние,

  • искусственно противопоставить гражданских и военных,

  • поссорить нас с нашими союзниками,

  • распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .

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