Обстріл Росією електростанції на Донеччині. У лікарні помер один з енергетиків

20 червня російські загарбники обстріляли енергооб’єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. На двох енергооб'єктах постраждали 7 енергетиків.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла енергооб’єкти на Донеччині, результатом чого стала загибель 36-річного енергетика з Донецької області.
- Унаслідок атаки на електростанцію загинув Костянтин Гусак, який займав посаду машиніста-обхідника основного обладнання котлотурбінного цеху.
- В результаті обстрілу серйозно пошкоджено обладнання станцій, що ускладнює їхню роботу та може призвести до проблем з постачанням електроенергії для населення.
У результаті атаки РФ у лікарні помер 36-річний енергетик з Донеччини
Внаслідок обстрілу 20 червня однієї з електростанцій в Донецькій області загинув 36-річний машиніст Костянтин Гусак.
Костянтин обіймав посаду машиніста-обхідника основного обладнання котлотурбінного цеху. У нього залишилися батьки та старший брат.
Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Пам’ятаймо про тих, хто віддав найдорожче — життя, даруючи людям світло, — пише Міненерго.
Що відомо про обстріл РФ ТЕС в Україні
Як повідомили в ДТЕК, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох енергетиків було поранено й медики надавали всю можливу допомогу.
Один із них — у тяжкому стані. З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги працівники об'єктів направлені до лікарні
Також серйозно пошкоджено обладнання станції.
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК "Енерго" були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.
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