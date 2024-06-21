Обстріл Росією електростанції на Донеччині. У лікарні помер один з енергетиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Обстріл Росією електростанції на Донеччині. У лікарні помер один з енергетиків

Міністерство енергетики України
ДТЕК

20 червня російські загарбники обстріляли енергооб’єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. На двох енергооб'єктах постраждали 7 енергетиків.

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла енергооб’єкти на Донеччині, результатом чого стала загибель 36-річного енергетика з Донецької області.
  • Унаслідок атаки на електростанцію загинув Костянтин Гусак, який займав посаду машиніста-обхідника основного обладнання котлотурбінного цеху.
  • В результаті обстрілу серйозно пошкоджено обладнання станцій, що ускладнює їхню роботу та може призвести до проблем з постачанням електроенергії для населення.

У результаті атаки РФ у лікарні помер 36-річний енергетик з Донеччини

Внаслідок обстрілу 20 червня однієї з електростанцій в Донецькій області загинув 36-річний машиніст Костянтин Гусак.

У момент атаки він перебував у на території підприємства, у цеху. Внаслідок обстрілу отримав тяжкі поранення. Його оперативно евакуювали до лікарні. Проте, на жаль, попри надану допомогу, врятувати не вдалося, — йдеться в повідомленні Міненерго.

Костянтин обіймав посаду машиніста-обхідника основного обладнання котлотурбінного цеху. У нього залишилися батьки та старший брат.

Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Пам’ятаймо про тих, хто віддав найдорожче — життя, даруючи людям світло, — пише Міненерго.

Що відомо про обстріл РФ ТЕС в Україні

Як повідомили в ДТЕК, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох енергетиків було поранено й медики надавали всю можливу допомогу.

Один із них — у тяжкому стані. З травмами різного ступеня тяжкості каретами швидкої допомоги працівники об'єктів направлені до лікарні

Також серйозно пошкоджено обладнання станції.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК "Енерго" були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло.

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