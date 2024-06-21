Обстрел Россией электростанции в Донецкой области. В больнице скончался один из энергетиков

20 июня российские захватчики обстреляли энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. На двух энергообъектах пострадали семь энергетиков.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла энергообъекты в Донецкой области, результатом чего стала гибель 36-летнего энергетика из Донецкой области.
- В результате атаки на электростанцию погиб Константин Гусак, занимавший должность машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха.
- В результате обстрела серьезно повреждено оборудование станций, что затрудняет их работу и может привести к проблемам поставки электроэнергии для населения.
В результате атаки РФ в больнице скончался 36-летний энергетик из Донбасса
В результате обстрела 20 июня одной из электростанций в Донецкой области погиб 36-летний машинист Константин Гусак.
Константин занимал должность машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха. У него остались родители и старший брат.
Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным погибшего. Помним о тех, кто отдал самое дорогое — жизнь, даря людям свет, — пишет Минэнерго.
Что известно об обстреле РФ ТЭС в Украине
Как сообщили в ДТЭК, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Три энергетика были ранены и медики оказывали всю возможную помощь.
Один из них – в тяжелом состоянии. С травмами разной степени тяжести каретами скорой помощи работники объектов направлены в больницу
Также серьезно повреждено оборудование станции.
С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-