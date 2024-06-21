Обстрел Россией электростанции в Донецкой области. В больнице скончался один из энергетиков
Категория
Украина
Дата публикации

Обстрел Россией электростанции в Донецкой области. В больнице скончался один из энергетиков

Министерство энергетики Украины
Минэнерго
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20 июня российские захватчики обстреляли энергообъекты в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. На двух энергообъектах пострадали семь энергетиков.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла энергообъекты в Донецкой области, результатом чего стала гибель 36-летнего энергетика из Донецкой области.
  • В результате атаки на электростанцию погиб Константин Гусак, занимавший должность машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха.
  • В результате обстрела серьезно повреждено оборудование станций, что затрудняет их работу и может привести к проблемам поставки электроэнергии для населения.

В результате атаки РФ в больнице скончался 36-летний энергетик из Донбасса

В результате обстрела 20 июня одной из электростанций в Донецкой области погиб 36-летний машинист Константин Гусак.

В момент атаки он находился на территории предприятия, в цехе. В результате обстрела получил тяжелые ранения. Его оперативно эвакуировали в больницу. Однако, к сожалению, несмотря на оказанную помощь, спасти не удалось, говорится в сообщении Минэнерго.

Константин занимал должность машиниста-обходчика основного оборудования котлотурбинного цеха. У него остались родители и старший брат.

Министерство энергетики выражает искренние соболезнования родным погибшего. Помним о тех, кто отдал самое дорогое — жизнь, даря людям свет, — пишет Минэнерго.

Что известно об обстреле РФ ТЭС в Украине

Как сообщили в ДТЭК, россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Три энергетика были ранены и медики оказывали всю возможную помощь.

Один из них – в тяжелом состоянии. С травмами разной степени тяжести каретами скорой помощи работники объектов направлены в больницу

Также серьезно повреждено оборудование станции.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК "Энерго" были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 53 работника были ранены, трое энергетиков погибли.

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