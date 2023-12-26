На переконання європейських лідерів, влада Китаю має намір скористатися поразкою Росії в Україні. Саме тому шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав членів ЄС до "послідовної стратегії" у питанні стримування амбіцій КНР

Джерело: Financial Times

Як Китай хоче скористатися поразкою РФ у війні проти України

Як вдалося дізнатися журналістам, Боррель надіслав листи до очільників МЗС ЄС. У них йдеться про те, що питання Китаю набагато складніше, ніж питання Росії.

Ясно, що амбіції Китаю полягають у побудові нового світового порядку з Китаєм у його центрі. Поразка Росії в Україні не зіб'є з курсу Китай. Йому вдасться скористатися цим геополітичною перевагою, – попереджає своїх колег головний європейський дипломат.

Окрім того, наголошується, що наразі цей лист розглядають як відправну точку для дводенних дискусій у Стокгольмі між міністрами закордонних справ ЄС.

Під час зустрічі дипломати Євросоюзу мають намір сформувати нову політику щодо Китаю.

Боррель також звернув увагу на готовність "серйозно взаємодіяти" з командою китайського лідера Сі Цзіньпіна стосовно завершення війни в Україні, попри його риторичну підтримку Москви.

Шеф європейської дипломатії наголосив, що офіційний Пекін "вітає всі позитивні кроки з боку Китаю, спрямовані на пошук рішення".

Чому багато країн бояться Китаю

Журналісти звертають увагу на те, що більшість країн, які розвиваються, не хотіли схвалювати західні санкції проти Росії.

Враховуючи це, офіційний Пекін скористався нагодою, щоб заявити про себе як про неагресивну державу, яка не розпочинає воєн і не тисне на інші країни.

ЄС повинен усвідомлювати, що багато країн бачать геополітичний вплив Китаю як противагу Заходу і, отже, Європі. Вони намагатимуться зміцнити власний простір для маневру, не перебираючи сторони, – пояснив Боррель.

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