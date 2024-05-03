Россия задействует в мае "трехслойный" план дестабилизации Украины — ГУР

В мае Россия использует "уровневый" план дестабилизации Украины, состоящий из военной, дезинформационной и международной частей.

Что известно о "трехслойном" плане РФ дестабилизации Украины

Как рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, основным фактором является военный, отметил Скибицкий.

По его словам, понадобятся недели для того, чтобы недавно выделенная Соединенными Штатами военная помощь поступила на линию фронта. В то же время, как пишет издание по словам представителя ГУР, вряд ли эта помощь уравняет украинский потенциал с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от российских управляемых авиационных бомб.

Вторая часть российского плана - дезинформационная кампания Кремля в Украине, которая будет направлена на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истекает 20 мая.

Хотя Конституция позволяет бессрочное продление его действия в военное время, оппоненты президента уже отмечают его уязвимость, — пишет издание. Поделиться

Третьей частью плана, по словам заместителя начальника ГУР, является кампания России по международной изоляции Украины.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

распространить панические настроения, уныние,

искусственно противопоставить гражданских и военных,

поссорить нас с нашими союзниками,

распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .