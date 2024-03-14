"Пташка" з Азовсталі озвучила фільм на підтримку митців, які зазнають репресій та катувань
Категорія
Культура
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"Пташка" з Азовсталі озвучила фільм на підтримку митців, які зазнають репресій та катувань

Фільм Branded
Джерело:  The Independent

Українські захисники Катерина Поліщук та Назар Грабар озвучили фільм британської режисерки Полін Амос Branded ("Затаврована"), який був зняти на підтримку митців, які зазнають репресій та катувань.

Стрічка Branded про ув’язнених митців

Cценаристка, режисерка і виконавиця головної ролі у фільмі Branded Полін Амос у своїй колонці для Independent розповіла про свій фільм на підтримку митців, які зазнають репресій.

У 2021 році, під час захоплення Афганістану талібами, Амос написала сценарій з точки зору митця, заарештованого репресивним режимом та кинутим у камеру.

Спочатку фільм був знятий англійською мовою. Джейсон МакК’ю , адвокат з прав людини, переглянув фільм і запитав, чи можна було б показати його в Києві, коли він запускав свою кампаніюPayBack4Ukraine .

Його колега Джейн Алієва, директорка кампанії PayBack4Ukraine, познайомила Полін Амос з захисницею України Катериною Поліщук, відомою як «Пташка» з «Азовсталі». Голос Катерини замінив би голос Амос у фільмі.

До лютого 2022 року Катерина Поліщук була співачкою, потім пішла в українську армію. Вона потрапила в російський полон у Маріуполі. Спів своїм братам і сестрам по зброї на Азовсталі допомагав підтримувати її дух. Її звільнили з полону через чотири місяці, у віці 22 років. А потім Катерина повернулася на передову.

Так «Пташка» стала голосом Артиста у тюремній камері.

Другий актор озвучення — українець Назар Грабар. До 24 лютого 2022 року він був професійним танцюристом, актором і моделлю. Його брат Ілля був музикантом, який загинув, захищаючи Батьківщину, в день поранення Назара.

У фільмі є Назар Грабар став голосом Френсіса Бекона.

У липні 2023 року Катерина та Назар поїхали з Джейн до Києва, де відбувся їх запис на Mart Studios. Гра Катерини у фільмі карколомна. Вона привносить свій реальний досвід у фільм. Нам усім було очевидно, що ця молода жінка знову переживає пекло, через яке вона пройшла, і вливає це в кожне слово. Після студійного напруження, двох днів запису сценарію, Катерина гарно заспівала головну пісню «Children of the Brave», — пише Амос.

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